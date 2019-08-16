Бийчанин обиделся и хотел сжечь шестерых человек вместе с домом после отказа на интим

Житель Бийска обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В марте 2019 года 35-летний обвиняемый пришел в дом к двум местным жителям, где также находились еще четверо гостей. После распития спиртного мужчина стал недвусмысленно намекать хозяйке дома на близкие отношения после того, как ее сожитель ляжет спать", — рассказали в ведомстве.

Мужчина получил отказ, с которым мириться был не намерен. Он вышел из дома и, подперев входную дверь, чтобы никто не смог выйти, поджог его.

По случайности мимо проходил сосед, который помог людям выбраться из горящего дома и вызвал пожарных. В итоге дом сгорел частично, а имущество пришло в негодность — нажитое хозяева оценили на сумму более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее барнаулец пытался сжечь дом женщины из-за распространяемых ею слухов, а житель Горного Алтая хотел сжечь дом на базе отдыха из чувства мести.