Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул

22 августа в Покровский кафедральный собор в Барнауле прибыла чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец". Святыню встречали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии, сообщает региональная митрополия.
"В течение дня перед чудотворным образом священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы, – уточняют на сайте православной организации. – Посетить Покровский собор и помолиться у иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" верующие смогут до 20:00".
23 августа, по окончании Божественной литургии, святыню торжественно перенесут в храм Александра Невского.
С 24 по 27 августа икона будет пребывать в Бийской епархии, 28 августа ее доставят в Заринск, а 29 августа – в Знаменский храм Барнаула.
В Барнаул святыня прибыла из церкви поселка Бачурино Московской области, где она хранится. Круглый год в часовню во имя иконы "Умягчение злых сердец" в подмосковной деревне приходят люди, чтобы приложиться к чудотворному образу. Икона уже была во многих епархиях России, а также за границей – в Белоруссии, на Украине, в Германии.
Икона была приобретена в обычной церковной лавке, а 3 мая 1998 года ее владелица заметила, что по поверхности иконы стекает миро. С тех пор икона мироточит постоянно. Отчетливые капли на ней можно заметить и сейчас.
Комментарии
21 век на дворе...
вот полезным делом занимаются, без них был бы мрак
22.08.2019 11:45
- гость -
21 век на дворе...
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Какая разница какой век? Бог вечен.
реквизит подъехал, сейчас откроют свой цирк, поднимут бабла...
что бесы начали отписываться? ну как же пройти мимо, когда брюхо полное желочи, надо его расплескать на себе подобных, и в этой вакханалии найти таких же бесов как сами. Сидят сейчас удовлетворенные перед мониторами, настроение поднялось, ведь сделали достойный плевок для своих душ, душа большая способная на большое дело, вот этим благим намерением и занимается. Давайте сюда заходите все, оставляйте здесь достойный вас след, размазывайте руками, это так для вас привычно.
22.08.2019 12:36
- гость -
Речь истинного православного, однако. Начните с себя, милейший (ая).
Хорошо, что сообщили, зайду сегодня в храм.
Какой нынче век - не важно. Время - не главное, главное - вечность.
Весьма показательно, умягчать злые сердца попЫ будут на своей территории, в храмах РПЦ... видимо, понимают, что вокруг и без них всё хорошо.
А вообще, йа считаю, что слаба вера у них, очень слаба... как говаривал Сам Иисус Иосифович Плотников: "...истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет" Ев. от Марка.... ну и что? Сказали пожарам потухнуть, а те как будто и не слышали вовсе! Слаба вера... даже по воздусех шествуют не силой молитвы, а посредством сатанинского геликоптера!
XXI век от Р,Х. на дворе...
Что же Вас так вера их беспокоит, милый человек? Значит, неспокойно на душе, а это уже о чем-то говорит.
2Ольга
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Да как же мне не беспокоиться? Ведь могли погибнуть люди, кабы сатанинская повозка сверзилась бы с небес! И режим авторотации не помог бы...