Школу в Рубцовске закрыли за неделю до начала занятий. С 1947 года стоит без ремонта

После обследования здания бывшей школы №9, теперь это лицей, образовательное учреждение было решено закрыть из-за его аварийности, пишет "вРубцовске.ру".

"Такое решение принято по результатам заключения инженерного обследования строительных конструкций здания", — сообщил и.о. замглавы администрации Рубцовска, начальник управления образования Алексей Мищерин.

По его словам, во время ремонтных работ, проводимых в лицее в летнее время, было обнаружено отсутствие бетонных перемычек в оконных проемах.

"Мы незамедлительно направили заявку на обследование здания. И 9 августа получили заключение: без проведения капитального ремонта эксплуатировать здание нельзя. В связи с этим, 2019-2020 учебный год здесь проведен не будет", — пояснил Мищерин.

Ученики и учителя продолжат образовательный процесс в других школах города, уточнили местные власти. Сейчас администрация лицея занимается вопросом по устройству детей с 1 по 11 класс в учебные заведения.

В настоящее время власти прорабатывают вопрос о дальнейшей судьбе здания: снос и строительство нового или же капитальный ремонт.

Кирпичное здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1947 году. С этого времени капитальный ремонт здания не проводился. Капитальный ремонт в рамках краевой программы предполагалось выполнить в 2020 году.