Молебен под дождем и целование креста: новую школу открыли в омском селе

1 сентября в селе Петропавловка состоялось долгожданное открытие новой школы. На постройку здания потребовалось два года и более 200 миллионов рублей, сообщает NGS55.ru.
Мероприятие посетил губернатор Омской области Александр Бурков, а также многочисленная церковная делегация во главе с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром.
На церемонию открытия из Лондона приехал бизнесмен Борис Коваленко, уроженец Петропавловки. Предприниматель подарил селу 200 миллионов на строительство школы.
Торжественная часть, помимо речей, предполагала и освящение здания. Во время затянувшейся процедуры, дети и их родители изрядно вымокли под дождем. А перед разрезанием ленты митрополит Владимир окропил учеников святой водой.
На входе в школу людей встречали два священника: один предлагал поцеловать крест, а второй раздавал небольшие иконы. Кроме того, Омская епархия подарила учебному заведению большое количество христианской литературы.
После окончания торжественной части, дети вместе с родителями смогли оценить новую школу с современными классами и бассейном. Почетные гости отметили событие за отдельным столом, накрытым в школьной столовой.
Комментарии
Молодец Борис Коваленко, что полностью оплатил постройку школы! А вот что там делали попы и чиновники не понятно, они же не копейки не дали.
Лучше бы "гнома - матершинника" вызвали. Детям всяко интереснее
Диагноз - РЦП головного мозга.
Какое право целовать там что то они имели предлагать? Меня это оскорбило.
аки паки
Мракобесие. Надо за это к ответственности привлекать, как за пропаганду гомосекии среди детей.
А чтобы дети не мокли , нельзя было перенести открытие с улицы в актовый зал?
В спортзал, если актового нет....
Какое отношение к открытию имеют попы?
Задолбали эти попы - в каждой бочке затычка! Мозги забивают своей ахинеей!
Дичь какая-то..... в средневековье возвращаемся когда церковь правила государством
интересно,провайдеры бесплатно там тусовались?
Если бы эти "господа" не разворовали государство ,оно само бы построило школу и не одну . А попов гнать оттуда поганой метлой . Они хоть одну школу построили на свои деньги ? А как примазаться ,то они первые .