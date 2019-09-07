Водитель "Москвича" протаранил забор алтайской церкви и скрылся

Водитель "Москвича" протаранил кирпичный забор церкви в селе Быково Шипуновского района, после чего скрылся, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, мужчина не справился с управлением автомобиля 1979 года выпуска и совершил ДТП, при котором пострадало имущество РПЦ.

Бросив машину, селянин сбежал. Но утром его задержали полицейские. Они выяснили, что мужчина на момент аварии был пьян.

В отношении него составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа либо арест на срок до 15 суток.