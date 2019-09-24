Какая будет погода в Алтайском крае в октябре

Октябрь 2019 года в Сибири будет холоднее, чем годом ранее, следует из долгосрочного прогноза экспертов Гидрометцентра.

Особенно похолодает на юге Сибирского федерального округа, где находится в том числе и Алтайский край.

Метеорологи прогнозируют, что с вероятностью 60% столбик термометра в среднем здесь будет держаться ниже среднегодовых норм этого периода осени.

Напомним, что в Алтайском крае среднемесячная температура в октябре по результатам замеров последних лет составляет +2,5°C.