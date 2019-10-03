Браконьеры ехали на мотоцикле с косулями, когда их задержала полиция на Алтае

В Алтайском крае полицейские задержали браконьеров, которым теперь грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональное МВД.

Полицейским поступило сообщение о незаконной охоте в окрестностях села Усть-Таловка. Около поселения были задержаны два местных жителя 1984 и 1986 годов рождения, которые ехали на мотоцикле "Урал".

"У них было изъято две туши косуль, нож, два охотничьих ружья ИЖ-27 и 18 патронов 12 калибра. Выяснилось, что одно из ружей является незарегистрированным", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба.

Сумма причиненного государству ущерба составила 320 тыс. рублей.

Мужчинам грозит штраф от 500 тыс. рублей до одного миллиона либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В ведомстве отмечают, что один из подозреваемых ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности.