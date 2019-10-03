Одна из самых больших квартир в новостройках Сибири находится в Барнауле

Специалисты ЦИАН исследовали рынок новостроек Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов по самым большим квартирам в новых жилых комплексах.

Для рассмотрения были отобраны квартиры в строящихся жилых комплексах, а также в домах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Один из критериев исследования – квартиры должны быть без отделки.

Второе место в рейтинге занял Алтайский край, где нашли жилье площадью 251 кв. метр. Двухуровневый пентхаус, расположенный на 22 этаже, предлагается по цене 19,33 млн рублей и находится в ЖК "Столичный". стоимость одного квадратного метра – 77 тысяч рублей. Здание планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2020 года.

На сайте ЦИАН опубликована планировка первого этажа.

Самую большую квартиру нашли в Новосибирской области. За 30 млн рублей там можно купить жилье площадью 354 кв. метра.

Республика Алтай на девятом месте. Здесь квартиру площадью 115,9 кв. метра продают за 4,7 млн рублей.