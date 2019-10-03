Одна из самых больших квартир в новостройках Сибири находится в Барнауле

Специалисты ЦИАН исследовали рынок новостроек Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов по самым большим квартирам в новых жилых комплексах.
Для рассмотрения были отобраны квартиры в строящихся жилых комплексах, а также в домах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Один из критериев исследования – квартиры должны быть без отделки.
Второе место в рейтинге занял Алтайский край, где нашли жилье площадью 251 кв. метр. Двухуровневый пентхаус, расположенный на 22 этаже, предлагается по цене 19,33 млн рублей и находится в ЖК "Столичный". стоимость одного квадратного метра – 77 тысяч рублей. Здание планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2020 года.
На сайте ЦИАН опубликована планировка первого этажа.
Самую большую квартиру нашли в Новосибирской области. За 30 млн рублей там можно купить жилье площадью 354 кв. метра.
Республика Алтай на девятом месте. Здесь квартиру площадью 115,9 кв. метра продают за 4,7 млн рублей.
Комментарии
чудесно!