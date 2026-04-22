"Муравей" для всех. Барнаулец защитил имя магазина в споре с известным "патентным троллем"
Предпринимателю для победы даже не пришлось ничего делать: против борца за товарные знаки сыграла его репутация
22 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Очередной процесс о товарных знаках в арбитражном суде Алтайского края закончился редкой для подобных дел победой ответчика. Бизнесмену из Барнаула удалось отстоять название собственного строительного магазина "Муравей", а атаковавший его "серийный истец" Азамат Ибатуллин покинул процесс ни с чем. Информация об итогах тяжбы размещена в картотеке арбитражного суда.
Процесс начался еще осенью 2025 года. Ибатуллину принадлежит товарный знак "Муравей", и бизнесмен каким-то образом узнал: в Барнауле на улице Аванесова действует одноименный строительный магазин.
Сам Ибатуллин при этом зарегистрирован и, по данным СМИ, проживает в Башкортостане. Что позволяет предположить, что в различных регионах страны у него могут работать помощники.Существование магазина "Муравей" истец счел нарушением своих прав на товарный знак. Чтобы собрать доказательства, он, как сказано в решении суда, даже провел в барнаульском магазине закупку товара. А затем Ибатуллин обратился в суд с требованием запретить барнаульцу торговлю под вывеской "Муравей".
Барнаульский ответчик проявил настоящую стойкость и фактически просто не принял участия в процессе. От него на суде не было ни представителей, ни письменных возражений. Впрочем, этого и не потребовалось: Ибатуллина подвела наработанная за долгие годы репутация (и сложившаяся вокруг него судебная практика).
В решении сказано: истец многократно обращался в суды различных регионов с требованиями запретить использовать слово "Муравей" либо заплатить за его использование. При этом договоры на использование знака "Муравей", как подчеркивает вердикт, в разных инстанциях неоднократно признавали "имитацией деятельности".
Также Ибатуллин не смог рассказать, каким образом он лично использует спорный товарный знак.
«Оценивая материалы настоящего дела и действия истца в совокупности, суд приходит к выводу о наличии злоупотребления правом со стороны истца, что в силу положений пункта 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске. Истец по делу осуществлял свои гражданские права заведомо недобросовестно», — оценил действия башкирского истца алтайский суд.
Азамат Ибатуллин — своего рода знаменитость в сфере судебных споров об авторском праве. Так, издание Life даже публиковало о нем отдельное расследование.
Мужчина, по данным этого ресурса, зарегистрировал на себя и супругу около двух тысяч слов и фраз и постоянно судится с бизнесом за право их использовать. Общее же число судебных споров с его участием, как сообщает Life, только в период с 2020 по 2025 год превышало тысячу случаев, а общая сумма исковых требований за это же время достигала миллиарда рублей.
В Алтайском крае Ибатуллин также уже успел "отметиться". В картотеке арбитражного суда Алтайского края с 2019 года насчитывается 19 процессов с его участием. В некоторых он даже выступал как ответчик. Например, это процесс при участии компании "Эссен Продакшен АГ", разгоревшийся из-за товарного знака "Елочка".Напомним, главным скандалом, связанным с авторскими правами в Алтайском крае, стала недавняя регистрация фразы "Барнаул — столица мира" на имя пермского фотографа Ольги Акименко. Ситуация породила массу дискуссий, а родные Сергея Орехова — автора повести "Барнаул — столица мира", уже попытались оспорить регистрацию в Палате по патентным спорам. Первая коллегия Палаты по данному вопросу назначена на 22 апреля.
09:14:13 22-04-2026
А ужесточить ответственность патентных троллей за подобные абсурдные притязания законотворцам в голову не приходило?
09:21:14 22-04-2026
Азамат Ибатуллин - мусульманин? Аллах разве разрешает доколупываться до христиан?
09:33:42 22-04-2026
Самые злобные патентные тролли это Союзмультфильм и Михалков
09:38:02 22-04-2026
И всем начхать, что по сути права на торговую марку "Муравей" принадлежат самим муравьям.
11:36:09 22-04-2026
Какие ещё патентные тролли - тунеядцы обыкновенные. За тунеядство пора ввести уголовную ответственность! Расплодилось тараканов....
13:50:03 22-04-2026
Ну хоть ума хватило, заметить что злоупотребляют. Однако, почему нельзя принять мер, если уже известно, что они этим зарабатывают, и портят бизнес людям, а значит и наносят вред впринципе стране, так как ставят палки в колеса предпринимателям, которые платят налоги в гос.казну, а изза этого "тожерусского" и его женушки, отчисления налогов могут уменьшиться. должна быть статья, что то типа измены родины. Значит должен быть закон, который должен запретить любую деятельность юридическую, судебную. Вон пусть дворником идет работать или на стройку кирпичи таскать.