Предпринимателю для победы даже не пришлось ничего делать: против борца за товарные знаки сыграла его репутация

22 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Очередной процесс о товарных знаках в арбитражном суде Алтайского края закончился редкой для подобных дел победой ответчика. Бизнесмену из Барнаула удалось отстоять название собственного строительного магазина "Муравей", а атаковавший его "серийный истец" Азамат Ибатуллин покинул процесс ни с чем. Информация об итогах тяжбы размещена в картотеке арбитражного суда.

Процесс начался еще осенью 2025 года. Ибатуллину принадлежит товарный знак "Муравей", и бизнесмен каким-то образом узнал: в Барнауле на улице Аванесова действует одноименный строительный магазин.

Сам Ибатуллин при этом зарегистрирован и, по данным СМИ, проживает в Башкортостане. Что позволяет предположить, что в различных регионах страны у него могут работать помощники.Существование магазина "Муравей" истец счел нарушением своих прав на товарный знак. Чтобы собрать доказательства, он, как сказано в решении суда, даже провел в барнаульском магазине закупку товара. А затем Ибатуллин обратился в суд с требованием запретить барнаульцу торговлю под вывеской "Муравей".

Барнаульский ответчик проявил настоящую стойкость и фактически просто не принял участия в процессе. От него на суде не было ни представителей, ни письменных возражений. Впрочем, этого и не потребовалось: Ибатуллина подвела наработанная за долгие годы репутация (и сложившаяся вокруг него судебная практика).

В решении сказано: истец многократно обращался в суды различных регионов с требованиями запретить использовать слово "Муравей" либо заплатить за его использование. При этом договоры на использование знака "Муравей", как подчеркивает вердикт, в разных инстанциях неоднократно признавали "имитацией деятельности".

Также Ибатуллин не смог рассказать, каким образом он лично использует спорный товарный знак.

«Оценивая материалы настоящего дела и действия истца в совокупности, суд приходит к выводу о наличии злоупотребления правом со стороны истца, что в силу положений пункта 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске. Истец по делу осуществлял свои гражданские права заведомо недобросовестно», — оценил действия башкирского истца алтайский суд.

Азамат Ибатуллин — своего рода знаменитость в сфере судебных споров об авторском праве. Так, издание Life даже публиковало о нем отдельное расследование.

Мужчина, по данным этого ресурса, зарегистрировал на себя и супругу около двух тысяч слов и фраз и постоянно судится с бизнесом за право их использовать. Общее же число судебных споров с его участием, как сообщает Life, только в период с 2020 по 2025 год превышало тысячу случаев, а общая сумма исковых требований за это же время достигала миллиарда рублей.

В Алтайском крае Ибатуллин также уже успел "отметиться". В картотеке арбитражного суда Алтайского края с 2019 года насчитывается 19 процессов с его участием. В некоторых он даже выступал как ответчик. Например, это процесс при участии компании "Эссен Продакшен АГ", разгоревшийся из-за товарного знака "Елочка".Напомним, главным скандалом, связанным с авторскими правами в Алтайском крае, стала недавняя регистрация фразы "Барнаул — столица мира" на имя пермского фотографа Ольги Акименко. Ситуация породила массу дискуссий, а родные Сергея Орехова — автора повести "Барнаул — столица мира", уже попытались оспорить регистрацию в Палате по патентным спорам. Первая коллегия Палаты по данному вопросу назначена на 22 апреля.