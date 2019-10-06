Алтайских пенсионеров проконсультируют по вопросам доплаты за сельский стаж

Отделение ПФР по Алтайскому краю в среду, 9 октября, проведет прямую линию по вопросам дополнительной материальной поддержки жителей деревень, сообщается на официальном сайте региона.

"Тема пенсионных доплат селянам популярна у жителей региона — всегда поступает много звонков", — отметили в ПФР.

В ходе прямой линии эксперты ответят на все вопросы и проконсультируют по конкретным ситуациям. Прямая линия пройдет 9 октября с 10 до 11 часов. Вопросы можно задать по телефону: (3852) 39-98-00.

Напомним, с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в закон о пенсиях, согласно которым предусматривается дополнительная материальная поддержка для неработающих пенсионеров, постоянно живущих в сельской местности и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Для "сельских пенсионеров" введена надбавка в размере 25%, которая начисляется к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В Алтайском крае перерасчет провели для 36 тыс. неработающих сельских пенсионеров. У большинства пенсии выросли на 1333 рубля, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — на 667 рублей в месяц.