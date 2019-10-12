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Сделанные из грязи дороги торжественно и с караваем открыли в Удмуртии

, ИА "Амител"
На открытие третьей дороги предлагают принести блины, чтобы с лопаты кормить ими людей

Гармонь, красивые наряды, каравай – все как надо / Фото: vk.com/club161701844, vk.com/club182830605

В Удмуртии торжественно открыли две новые грунтовые дороги. Пока чиновники перерезали красные ленточки, люди стояли в грязи.

Первую отремонтированную дорогу торжественно открыли в селе Шамардановском Юкаменского района. Судя по фотографиям, все прошло на высшем уровне – перерезали ленту, играл гармонист, потом съели пирог и выслушали поздравления. А на дороге – грязь.

"Выражаем всем огромную благодарность за вложенные усилия при реализации данного проекта", – сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице муниципального образования.

 

Ворую отремонтированную дорогу открыли в деревне Жувам того же Юкаменского района. На церемонию привезли каравай. Небольшой фотоотчет выложили в соцсети на странице районного отдела экономики и прогнозирования. "Вот и второй объект, дорога по улице Центральная в деревне Жувам, отремонтированная по программе "Инициативное бюджетирование", считается торжественно открытым!!!" – говорится в пресс-релизе.

На фото видно, как глава поселения Наталья Редькина, первый заместитель главы района Альфира Балтачева и куратор по району реализации программы "Инициативное бюджетирование" Розалия Бекмансурова перерезают красную ленточку.

 

В комментариях к фотоотчетам люди пишут, что вместо дороги видят какое-то месиво, на котором стоят люди в резиновых сапогах. Им отвечают, что по документам-то дорога есть, значит все нормально. Отмечают и важность двух событий: "А торжество, как будто в космос слетали". На открытие третьей дороги предлагают помимо каравая принести блины, чтобы с лопаты кормить ими людей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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