В Алтайском крае нашли гигантскую сосну

Рядом растет совсем еще маленькая сосенка / Фото: usynovizakaznik.blogspot.com
На сайте экологического проекта "Самое большое дерево" рассказали про сосну, которая растет в Быстроистокском районе Алтайского края.
"Дерево действительно большое — обхват составляет 410 сантиметров. К настоящему моменту найдены лишь две более крупные сосны — одна из них уже, к сожалению, усыхающая, обнаружена в Солонешенском районе егерем заказника "Каскад водопадов на реке Шинок", вторая — в Кислухинском заказнике", — рассказали экологи.
О сосне они узнали из письма жителей села Быстрый Исток, которые написали организаторам проекта, что несколько лет назад случайно увидели это дерево и были просто поражены его размерами.
"С тех пор всякий раз, когда едем отдыхать на Завьяловское озеро в соседнее село Верх-Озёрное, мы обязательно посещаем Верх-Озёрнинский борок, где растет эта красавица. Здесь много вековых сосен, но самое-самое — вот эта наша сосна. Местные жители ее еще называют "Ленинской". Старожилы говорят, что когда-то очень-очень давно здесь повсеместно рос сосновый бор, вплоть до Колыванского увала. Но случился ужасный пожар и бор выгорел, остался лишь небольшой островок леса", — говорится в письме.
Рядом с огромным стволом сосны растет совсем еще маленькая сосенка.
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