Воскресенье, 13 Октябрь, 19:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,22
€ 70,73
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

В Алтайском крае нашли гигантскую сосну

, ИА "Амител"
Рядом с сосной, которую назвали "Ленинской", есть много вековых деревьев

Рядом растет совсем еще маленькая сосенка / Фото: usynovizakaznik.blogspot.com

На сайте экологического проекта "Самое большое дерево" рассказали про сосну, которая растет в Быстроистокском районе Алтайского края.

"Дерево действительно большое — обхват составляет 410 сантиметров. К настоящему моменту найдены лишь две более крупные сосны — одна из них уже, к сожалению, усыхающая, обнаружена в Солонешенском районе егерем заказника "Каскад водопадов на реке Шинок", вторая — в Кислухинском заказнике", — рассказали экологи.

О сосне они узнали из письма жителей села Быстрый Исток, которые написали организаторам проекта, что несколько лет назад случайно увидели это дерево и были просто поражены его размерами.

"С тех пор всякий раз, когда едем отдыхать на Завьяловское озеро в соседнее село Верх-Озёрное, мы обязательно посещаем Верх-Озёрнинский борок, где растет эта красавица. Здесь много вековых сосен, но самое-самое — вот эта наша сосна. Местные жители ее еще называют "Ленинской". Старожилы говорят, что когда-то очень-очень давно здесь повсеместно рос сосновый бор, вплоть до Колыванского увала. Но случился ужасный пожар и бор выгорел, остался лишь небольшой островок леса", — говорится в письме.

Рядом с огромным стволом сосны растет совсем еще маленькая сосенка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:29
В Алтайском крае нашли гигантскую сосну 0
18:39
Барнаульцы возмущены дороговизной прогулки в дендрарии 5
17:45
Мужчина в синей спецовке пропал в Алтайском крае 0
17:29
Свалку мусора обнаружили в Барнауле рядом с Трассой здоровья 0
17:14
Как провести Покров-2019, чтобы удачно выйти замуж и обрести богатство? 3
16:57
Рядом с барнаульским Затоном горят поля. Видео 0
16:36
Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой 3
15:59
"Забери мою болезнь". Дорожные знаки "с проклятиями" возмущают барнаульцев 8
15:36
Соцсети: человек погиб при пожаре в Рубцовске 0
13:30
Около 300 человек митингуют против закрытия роддома в Новоалтайске 12
12:54
Губернатор Алтайского края поздравил работников сельского хозяйства 1
11:44
Известный антрополог рассказала, как изменятся люди будущего 6
10:59
Свыше 30 возгораний травы за сутки зафиксировали в Алтайском крае 4
09:47
Онкологи развеяли миф, что раком чаще болеют в благополучных странах 0
09:29
Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии 0
09:05
Пять человек погибли в лобовой аварии в Подмосковье 1
08:49
Украинцы из восьми стран прибудут в Крым с ознакомительным визитом 6
08:22
В Алейске откроют крытый корт, которому не было аналогов в городе 0
08:12
Барнаул вошел в десятку худших городов по версии известного видеоблогера 25
07:55
Барнаульцы провели митинг в защиту ДК "Трансмаш" 5
07:35
Томенко с женой посетили выступление "Детей лейтенанта Шмидта" в Барнауле 4
07:20
На создателей мультсериала "Люди Икс" подали в суд 0
07:04
Все для спасения жизней. Корпус Курьинской больницы отремонтировали за 50 млн рублей 2
23:59
Память о космонавте Леонове увековечат в его родном селе в Кузбассе 1
22:53
Причину набора веса с возрастом объяснили ученые 0
21:47
Двое жителей Алтая ради шашлыка убили чужую корову 3
20:54
Группа "Кино" объявила о двух концертах с голосом Виктора Цоя в 2020 году 1
19:52
Депутат Госдумы от Алтая предложил снести гаражи после убийства девочки в Саратове 45
19:24
Обвиняемого в убийстве девочки в Саратове тайно вывезли в другой город 1
18:56
Воскресенье на Алтае будет теплым и немного ветреным 0
18:25
Бийчанину за кражу мусорного бака грозит до пяти лет лишения свободы 8
17:56
Путин пообещал создать "ракеты", которые преодолеют любую систему ПРО 14
17:36
Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги 9
16:59
В Алтайском крае могут вновь вернуться к пятидневной учебной неделе 5
16:41
Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в Конго 2
15:56
В Барнауле горят поля за Новым мостом 3
15:29
Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи во время болезни актрисы 0
14:58
Жириновский пожаловался на отсутствие рогаликов, баранок и самоваров 2
14:50
Новосибирская продуктовая сеть открывает магазины в Барнауле 2
14:36
В Бийске завершается реконструкция старейшей в Алтайском крае школы 0
13:56
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело. Он скрывается в Швейцарии 7
13:16
Машина с кемеровскими номерами попала в ДТП на перекрестке в Барнауле 5
12:58
В Белокурихе прошло заседание совета регионов Большого Алтая 1
12:37
Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек 7
11:56
Власти объяснили торжественное открытие грязной дороги в удмуртском селе 0
11:36
Ранний симптом диабета назвали врачи 2
10:59
Жильцы одного из домов в барнаульском поселке перегородили дорогу в лес 20
10:36
Более двух тысяч вакансий предложат безработным барнаульцам 6
09:56
Подросткам могут разрешить брать чужое ружье и идти на охоту 16
09:23
Два автомобиля вылетели в кювет после столкновения на алтайской трассе 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.