Виртуальная реальность потребует от бюджета России 28 млрд рублей

Объем средств, необходимых для развития технологий виртуальной и дополненной реальности в России, до 2025 года может составить 28,2 млрд рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Минкомсвязи.
В документе отмечается, что на развитие технологий потребуется 28,225 млрд рублей бюджетных средств и 38,070 млрд внебюджетного финансирования.
"Дополнительно к указанным в таблице мерам поддержки технологических разработок требуется 2,5 миллиарда рублей на проведение иных дополнительных мероприятий для развития технологий виртуальной и дополненной реальности", – говорится в документе.
Также указывается, что объем мирового рынка в 2024 году составит 74,1 млрд долларов, а объем российского рынка в эти же сроки – 40 миллиардов рублей. При этом среднегодовые темпы роста рынка в РФ, как ожидается, составят 109%, а в мире лишь 29%.
"Реализация дорожной карты развития сквозных цифровых технологий виртуальной и дополненной реальности обеспечит технологическую безопасность страны в критичных сферах применения, будет способствовать достижению технологического лидерства на уровне базовых технологий, с одной стороны, меняющих привычные рыночные устои, а с другой, формирующих рынок в большом спектре новых сфер применения", – говорится в документе.
Дорожная карта "Технологии виртуальной и дополненной реальности" была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий.
Комментарии
Оно ничто, но денег тоже хочет!
это очень актуально в условиях провинциальной нищебродской российской действительности. Приходит нищеброд к себе на уськова или докучаева домой, одевает очки и ощущает себя в пентхаусе с видом на лес, а может и не приходит. из дома в этих же очках работает в колл центре на аутсорсе , а в виртуале играет в топ менеджера газпрома. меньше на улицу ходит - меньше раздражения пробками, НДС вот этим всем. ставлю плюс.