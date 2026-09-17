В барнаульском парке "Изумрудный" произошел пожар

Огонь вспыхнул в здании, где находится кафе быстрого питания и пункт проката

17 сентября 2026, 08:50, ИА Амител

Пожар в парке "Изумрудный" / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 17 сентября в парке "Изумрудный" произошел пожар, сообщил его руководитель Владислав Вакаев.

"Друзья, вынужден сообщить неприятную новость. Сегодня примерно в 05:40 произошло возгорание пункта проката в парке "Изумрудный". Сигнализация сработала штатно, охранник вызвал пожарных, которые оперативно прибыли и ликвидировали возгорание", — сообщил он в своем телеграм-канале.

Как уточняет пресс-служба МЧС по Алтайскому краю, на месте работали 15 огнеборцев и три единицы техники, было задействовано звено газодымозащитной службы. Пожар локализован на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет.

Причины возгорания установит дознаватель. Вероятно, к пожару привело короткое замыкание, ущерб пока не оценили.

Как отметил Владислав Вакаев, благодаря профессиональной работе охранника и пожарных удалось избежать куда более серьезных последствий.