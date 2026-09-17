В барнаульском парке "Изумрудный" произошел пожар
Огонь вспыхнул в здании, где находится кафе быстрого питания и пункт проката
17 сентября 2026, 08:50, ИА Амител
Ранним утром 17 сентября в парке "Изумрудный" произошел пожар, сообщил его руководитель Владислав Вакаев.
"Друзья, вынужден сообщить неприятную новость. Сегодня примерно в 05:40 произошло возгорание пункта проката в парке "Изумрудный". Сигнализация сработала штатно, охранник вызвал пожарных, которые оперативно прибыли и ликвидировали возгорание", — сообщил он в своем телеграм-канале.
Как уточняет пресс-служба МЧС по Алтайскому краю, на месте работали 15 огнеборцев и три единицы техники, было задействовано звено газодымозащитной службы. Пожар локализован на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет.
Причины возгорания установит дознаватель. Вероятно, к пожару привело короткое замыкание, ущерб пока не оценили.
Как отметил Владислав Вакаев, благодаря профессиональной работе охранника и пожарных удалось избежать куда более серьезных последствий.
09:37:34 17-09-2026
короткое замыкание ЧЕГО?
09:43:46 17-09-2026
Гость (09:37:34 17-09-2026) короткое замыкание ЧЕГО?... проводки
16:11:05 17-09-2026
Вакаев чето мутит? То 50 деревьев сломались,то пожарище