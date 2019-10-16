"Копейка" на огромной скорости влетела в припаркованный дорожный каток в Бийске

В ночь с 15 на 16 октября в Бийске водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и совершил ДТП, сообщили в региональном МВД.
Мужчина 1992 года рождения сел за руль без прав. Он сильно превысил допустимую скорость и врезался в припаркованную дорожную технику.
"В результате ДТП пассажиры отечественного автомобиля, мужчина 1987 года рождения и женщина 1978 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, также пострадал водитель и еще один пассажир – женщина 30 лет", – рассказали в МВД.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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