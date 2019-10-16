Опасное заболевание нашли у прожившей три месяца в сарае пенсионерки

Первичная диагностика старушки, которая три месяца прожила в барнаульском сарае, выявила у нее опасное заболевание, сообщает телеканал "Катунь 24".
У 82-летней Евдокии Корниловой выявили признаки сердечной недостаточности и педикулез. Ей предстоит пройти еще ряд обследований у узких специалистов.
После прохождения лечения ее планируют определить в дом-интернат, где обеспечат должный уход.
Ранее стало известно, что пенсионерку госпитализировали в городскую больницу № 4. Ее обеспечили необходимыми средствами гигиены, чистыми постельным бельем, одеждой и обувью.
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