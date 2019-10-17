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Объем выдачи ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19%

, ИА "Амител"
За восемь месяцев 2019 года банк выдал в регионе более 3 200 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных средств вырос на 19%, количество кредитов – на 9%.

Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 года увеличилась на 2% и на 1 сентября составила 1,5 млн рублей. При этом доля готового жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет более 73%.

"В рамках стратегии банка мы нацелены на потребности клиентов, предлагаем широкую продуктовую линейку и постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования, периодически снижая ценовые параметры. Так, сегодня минимальная ставка по кредиту в банке составляет 5% годовых. Комфортные предложения по продукту обеспечивают также положительную динамику показателей бизнеса", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Ставка 5% годовых действует в рамках программы "Ипотека с господдержкой" на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование. Воспользоваться льготными условиями могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

За восемь месяцев 2019 года по данной программе в Алтайском крае банком выдано 111 кредитов на общую сумму более 177 млн рублей.

Банк ВТБ (ПАО)

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.10.2019 15:38
фома

втб вообще артисты, прислали смс с предложением рефинансировать мою ипотеку под 9,1 % и все бы хорошо, вот только у меня действующая ставка по ипотеке от сбербанка 8,9 )))

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