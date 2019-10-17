Томские ученые нашли способ обеспечить питьевой водой отдаленные районы

Ученые Томского политехнического университета разработали компактные водоочистные комплексы на основе уникальной технологии, которая поможет обеспечить водой отдаленные населенные пункты, сообщает РИА "Новости".
Новая технология, по словам специалистов, позволяет подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные очистные сооружения. Это позволит снизить расходы на содержание и реконструкцию сетей.
"Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности (комплекс размещается во всепогодном вандалоустойчивом мобильном боксе площадью 24 квадратных метра), адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов", – рассказал главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.
Ученые отметили, что в отличие от западных аналогов, отечественная установка более энергоэффективна и не использует для очистки реагенты.
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