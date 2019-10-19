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Сообщивший о бомбе в самолете Улан-Удэ – Москва, оказался опоздавшим пассажиром

, ИА "Амител"
Мужчину задержала полиция
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сообщение о взрывчатке на борту самолета, который следовал из Улан-Удэ в Москву, оставил опоздавший пассажир, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет запросил экстренную посадку в  Красноярске. На борту, по сообщению источников, находилось 150 человек.

"Сегодня в 8:20 мск на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia, который вылетел в 7:30 по маршруту Улан-Удэ – Москва. При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир", – сказал собеседник агентства. 

Отмечается, что самолет сел в Красноярске для дополнительной проверки. На борту было 114 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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