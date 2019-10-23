Более двух миллионов рублей выделили на ремонт кинотеатра в Барнауле

Более двух миллионов рублей выделили на ремонт барнаульского кинотеатра "Премьера" в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Алтайском крае", сообщается на официальном сайте региона.
На выделенные из краевого бюджета деньги отремонтировали главный вход в кинотеатр, были установлены поручни и заменено покрытие пола. Также приобрели мебель в фойе кинотеатра, а в зрительном зале установили новые кресла.
Сейчас ремонтные работы завершаются. Уже 30 октября в обновленном кинотеатре стартует акция "Эхо Шукшинского кинофестиваля".
В региональном Минкультуры подчеркнули особую социальную значимость этого объекта. Здесь ежемесячно проводят бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции "Кино без преград".
В ведомстве сообщили, что по федеральной программе "Доступная среда" на 2011-2020 годы для этой акции созданы копии почти 40 наиболее известных фильмов прошлых лет с субтитрами, а также тифлокомментариями (специальными словесными пояснениями – лаконичными описаниями предмета, пространства или действия).
Накануне вице-премьер Ольга Голодец рассказала президенту России Владимиру Путину о популярности кинотеатров в Барнауле. Глава государства ответил, что это хорошо, но подчеркнул, что необходимо продолжать работу.
Комментарии
самим не смешно..лучше бы в деревеньке без врачей дом культуры подлатали..
почему не запретят использование сайдинга и вент. фасада на красных линиях города? Это же просто уродство