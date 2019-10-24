В Барнауле увековечат память Анатолия Мельникова

Единороссы планируют установить мемориальную доску в честь почетного гражданина Алтайского края Анатолия Мельникова, сообщает официальный сайт партии.
Барнаульское отделение партии займется проектированием, изготовлением и установкой памятной таблички.
"С инициативой об увековечивании памяти почетного гражданина Алтайского края и Барнаула мы обратились в городскую администрацию, в настоящий момент ожидаем согласования. Анатолий Иванович на протяжении 14 лет работал председателем Барнаульского горисполкома, за это время построено свыше 4 млн квадратных метров жилья, несколько заводов, фабрик и вокзалов, ТЭЦ-3, а также объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, он лично принимал участие в проектировании Мемориала Славы", – отметил секретарь местного отделения Юрий Еремеев.
Открыть памятную доску планируют на доме по адресу Анатолия, 91, где Мельников прожил всю жизнь. Церемонию открытия пройдет в ноябре.
Анатолий Мельников возглавлял Горисполком Барнаула в 1972-1986 годах. В 1986 году он возглавил краевое управление газового хозяйства, а в 1995 зажег факел в честь прихода в Барнаул природного газа. Скончался Анатолий Иванович 11 июня 2019 года.
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