Пьяный водитель насмерть сбил женщину с трехлетним ребенком в Калуге

Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил 38-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь в Калуге, сообщает портал kaluganews.com.
Трагедия случилась вечером 26 октября на Пучковской горке. Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль.
Водителя задержали. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в июне вступил в силу новый закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее тяжелые травмы или гибель людей.
Согласно документу, ужесточается наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью – от 3 до 7 лет лишения свободы (ранее максимальный срок составлял 4 года).
Если в результате аварии погиб человек, водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее – от 2 до 7 лет). Если ДТП привело к гибели двух или более человек – от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 9 лет).
Комментарии
В таких случаях надо сразу озвучивать ФИО, место работы либо бизнес!!!
Дорога узкая.