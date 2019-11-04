Стало известно, когда откроют обновленный Старый базар для посетителей

Старый базар начнет свою работу 30 ноября, рассказали в ООО "Центральная ярмарка" порталу amic.ru. В конце ноября пройдет техническое открытие обновленного здания, а торжественное запланировано на середину декабря.
Кто будет работать на фудкорте в Старом базаре
Первый этаж Старого базара отведен под фудкорт и магазины. Среди арендаторов будут известные федеральные бренды, с которыми сейчас заключаются сделки. Интерес проявляют "Форштадтская пивоварня", "Винотека" и известный Сибирский ресторанный холдинг. На рендерах, предоставленных "Центральной ярмаркой", видно, что на фудкорте ожидается Tom YamBar и бургерная.
"Старый базар вскоре станет настоящим европейским фуд-моллом. Это не просто место покупки наших алтайских фермерских продуктов. Это место для отдыха. Здесь можно всей семьей попробовать блюда национальных кухонь, перекусить с друзьями, купить подарки родственникам, например из Москвы и Питера, которые скучают по родному краю!" - рассказала коммерческий директор ООО "Центральная ярмарка" (Старый базар) Екатерина Жидецких.
Что будет на втором этаже?
В "Центральной ярмарке" сообщили, что второй этаж здания почти готов к работе: завершены основные отделочные работы, смонтированы эскалатор и лифт. Здесь расположится современный рынок с лабораторией.
"Это сэкономит время и деньги для производителей, и защитит покупателей нашего рынка от некачественных продуктов. Все в лучших традициях рыночной торговли европейского уровня", — добавила Екатерина Жидецких.
Что известно о Старом базаре
Здание Старого базара (рынок "Центральный") построено в 1986 году. Торговые ряды размещались в помещениях и на площади вокруг здания. В 2017 году администрация Барнаула продала его компании "ДомоС". Новый собственник поменял инженерную систему, убрал лестницы с наружных фасадов, установил лифты и эскалаторы, восстановил витраж, построил мост со стороны ул. Малой Олонской и устроил парковку на 170 машиномест. При этом функция объекта осталось прежней — это городской рынок. Но появилась и новая идея — фудкорт с кафе и ресторанами на первом этаже.
Не так давно рядом со зданием Старого базара появились новые торговые павильоны, которые уже активно заполняют арендаторы. Кроме того, Старый базар обзавелся светодиодной подсветкой.
Комментарии
По чем мясо?
С парковками - перебор. Только изуродовали пространство
Это площадь для народного гуляния - глядишь и ёлку перенесут туда с Сахарова!
Скажу прямо, с точки зрения общественного пространства вокруг рынка, ничего хорошего не вышло. Всё закатали в асфальт и отдали под парковку. Это не барнаульский Арбат и не общественное пространство, это ТРЦ, не более того. Ни деревьев, ни каких либо точек притяжения. Не понятно для кого вообще и каких целей всё было сделано.
Летом всё это асфальтно-плиточное поле будет прокаливаться от солнца, зимой от мороза.
4.11.2019 18:23
АБОРИГЕН
Не собирай свою очередную чушь. Саженцы там высажены. Через пару лет уже будут деревца.
Ну посмотрим посмотрим, а пока "базара нет"
Вообщем,превратили "старый добрый базар" в очередной ТРЦ с псевдоевропейским лоском....
Сразу можно,вычислить,что фудкорт мимо...съедут через небольшой промежуток времени,по той простой причине,что публика будет беляшная там тусоваться.Ну,а второй этаж - посмотрим,цены если будут тоже европейского уровня,тогда лучше на Новом рынке отовариться.