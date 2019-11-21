Какого числа "Черная пятница" в 2019 году и где будут скидки

Неужели это правда? А обмануть могут?

К сожалению, такие случаи встречаются часто. Чтобы все-таки сэкономить, а не потерять кучу денег в "Черную пятницу", нужно знать о нескольких правилах.

Во-первых, не думайте, что скидки до 90% будут на все товары. Это не так. Вряд ли последний iPhone вам удастся купить за 5-10 тыс. рублей. Обычно на ходовые и очень популярные товары скидки не превысят 5-20%. А вот 80-90% скинут на и так дешевые или не очень востребованные вещи. Поэтому не стоит надолго откладывать покупку, в надежде, что в "Черную пятницу" вы сможете купить это дешевле.

Во-вторых, некоторые магазины сначала искусственно завышают стоимость товаров, чтобы скинуть накануне "Черной пятницы". Поэтому перед покупкой микроволновки своей мечты, на которую вроде как скинули цену, на всякий случай зайдите на другие сайты и сравните. Возможно, есть магазины, где этот товар будет еще дешевле, чем по скидке "Черной пятницы". Может быть и так, что на витрине будет указана информация о распродаже, а на самом деле ценник не менялся ни до, ни после начала акции.

В-третьих, в дни "Черной пятницы" можно наткнуться на фишинговые сайты (страницы-подделки, которые полностью копируют внешний вид интернет-магазинов и даже адрес сайта). На них публикуют информацию о товарах с большими скидками и привязывают систему приема платежей, чтобы вы сразу могли купить. Однако купленную вещь вам не отправят – так работают мошенники. Эксперты советуют обращать внимание на адресную строку сайта (чтобы там не было https, лишних символов и проч.), а также не передавать никому личные данные, пароли или кодовые слова.

В-четвертых, не ведитесь на то, что в магазин нельзя вернуть товар, который купили со скидкой. Зачастую в дни распродаж покупатели не успевают проверить технику в магазине, а обнаруживают дефекты только дома. Магазины заявляют, что сдать назад акционный товар нельзя, однако это нарушает права покупателей.