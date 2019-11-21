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Какого числа "Черная пятница" в 2019 году и где будут скидки

, ИА "Амител"
Магазины обещают скидки до 90%. Но так ли это?
Покупки / Фото: pixabay.com

Покупки / Фото: pixabay.com

В 2019 году "Черная пятница" в России официально стартует 29 ноября. В течение нескольких дней розничные и интернет-магазины будут продавать товары со скидками до 90%. Что такое "Черная пятница", где можно выгодно сделать покупки и как не отдать деньги мошенникам – читайте в материале amic.ru.

1
Какого числа "Черная пятница" в России и сколько продлится?
В 2019 году "Черная пятница" начнется 29 ноября в 00:00 (по московскому времени). Акция продлится три дня и закончится 1 декабря 2019 года в 23:59. Однако некоторые компании устанавливают свои даты распродажи, поэтому если интересует конкретный магазин, следует уточнить эту информацию на их сайте. 
2
В чем суть "Черной пятницы"?

Black Friday – это день больших распродаж. В этот период можно выгодно купить одежду, обувь, аксессуары, электронную технику, косметику, книги, игрушки, мебель и многое другое. Скидки на товары в "Черную пятницу – 2019" будут до 90%. 

"Черная пятница" пришла в Россию из США, где ее проводят после Дня благодарения. Назвали ее так из-за огромных пробок, которые наблюдаются после этого праздника в Америке. По другой версии, из-за того, что бухгалтеры в 60-е годы записывали убытки красными чернилами, а прибыль – черными. Выручка обычно была огромной, поэтому черного было больше.

 

3
И что, правда будут такие скидки?
Так заявляют организаторы. На официальных сайтах "Черной пятницы" – blackfridaysale.ru и b-friday.com – сказано, что магазины-партнеры в дни распродаж обязаны предоставить "настоящую" скидку на товар. Это считается главным условием их участия в акции. Но если сомневаетесь в магазине или заметили, что цены, наоборот, завышены, то сообщите об этом на сайтах организаторов.
4
Неужели это правда? А обмануть могут?
К сожалению, такие случаи встречаются часто. Чтобы все-таки сэкономить, а не потерять кучу денег в "Черную пятницу", нужно знать о нескольких правилах.

Во-первых, не думайте, что скидки до 90% будут на все товары. Это не так. Вряд ли последний iPhone вам удастся купить за 5-10 тыс. рублей. Обычно на ходовые и очень популярные товары скидки не превысят 5-20%. А вот 80-90% скинут на и так дешевые или не очень востребованные вещи. Поэтому не стоит надолго откладывать покупку, в надежде, что в "Черную пятницу" вы сможете купить это дешевле.

Во-вторых, некоторые магазины сначала искусственно завышают стоимость товаров, чтобы скинуть накануне "Черной пятницы". Поэтому перед покупкой микроволновки своей мечты, на которую вроде как скинули цену, на всякий случай зайдите на другие сайты и сравните. Возможно, есть магазины, где этот товар будет еще дешевле, чем по скидке "Черной пятницы". Может быть и так, что на витрине будет указана информация о распродаже, а на самом деле ценник не менялся ни до, ни после начала акции.

В-третьих, в дни "Черной пятницы" можно наткнуться на фишинговые сайты (страницы-подделки, которые полностью копируют внешний вид интернет-магазинов и даже адрес сайта). На них публикуют информацию о товарах с большими скидками и привязывают систему приема платежей, чтобы вы сразу могли купить. Однако купленную вещь вам не отправят – так работают мошенники. Эксперты советуют обращать внимание на адресную строку сайта (чтобы там не было https, лишних символов и проч.), а также не передавать никому личные данные, пароли или кодовые слова.

В-четвертых, не ведитесь на то, что в магазин нельзя вернуть товар, который купили со скидкой. Зачастую в дни распродаж покупатели не успевают проверить технику в магазине, а обнаруживают дефекты только дома. Магазины заявляют, что сдать назад акционный товар нельзя, однако это нарушает права покупателей.

5
Я хочу поучаствовать. Где будут скидки?

В России "Черная пятница" традиционно проходит на сайтах b-friday.com и blackfridaysale.ru. На первой акцию проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй – Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй", уточняет РИА "Новости".

К "Черной пятнице" присоединились многие крупные федеральные сети, которые представлены в Барнауле и имеют интернет-магазин.

Согласно информации на сайте blackfridaysale.ru, к акции присоединились "ИЛЬ Де БОТЭ", "Ситилинк", Sela, "Эльдорадо", Samsung, "585* Золотой", "Связной", "Матрас.ру", TUI, "Империя сумок", Lancome, Insity, Londa Professional, "Лабиринт" и прочие. 

На сайте b-friday.com в списке интернет-магазинов, которые участвуют в распродаже, присутствуют также Ozon.ru, "М.Видео", "Детский мир", "Билайн", "Спортмастер", Zenden, Askona, Adidas, Sumsung, Amediateka и многие другие.

Примечательно, что на многих сайтах этих магазинов нет информации о проведении акции и ожидаемых скидках. Причем несколько участников "Черной пятницы" уже провели распродажу товаров, к примеру у "М.Видео" и "Эльдорадо" она закончилась 7 ноября. Некоторые магазины рассылают сообщения, что у них будут скидки, а на этих сайтах они не указаны как партнеры.  Есть и такие магазины, которые выставили сроки акции, которые отличаются от официальных.

В общем, не гонитесь за грандиозными скидками. Если решили пробежаться по магазинам, то бегите. Но только аккуратнее.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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