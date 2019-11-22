В рубцовской поликлинике рассказали об очередях на морозе

В рубцовской городской взрослой поликлинике № 3 прокомментировали amic.ru случаи с уличными очередями в регистратуру. В учреждении пояснили, что это происходит каждый день. В основном с самого утра здесь толкутся пенсионеры, так сказать, по старой памяти.
"Это происходит изо дня в день. И сколько бы мы им не говорили, что бессмысленно приходить так рано, тем более стоять на морозе, ничего не меняется. Всегда можно записаться к врачу по телефону, взять талон через интернет, но нет, стоят и мерзнут. Тамбур, кстати, всегда открыт, просто все жаждущие туда не помещаются", – ответили в приемной медицинского учреждения.
Поликлиника и регистратура работают с 8:00 утра, но уже в 7:50 начинается раздача талонов.
"Наши бабушки и дедушки до сих пор думают, что если они придут в четыре утра и будут первыми в очереди, то сразу возьмут талон. Но нет, многие уже записаны через интернет, например", – отметили в поликлинике.
Ранее в социальных сетях появилось видео огромной очереди в 30-градусный мороз у поликлиники в Рубцовске. Жители возмущались, что их не могут впустить даже в тамбур.
Комментарии
Так может отсюда и ноги ростут? что все записались чере интЫрнет, талоны кончились, но всегда остаётся живая очередь......вот в эту очередь они и пытаются попасть чтобы получить законное лечение
Что и требовалось доказать. Позвонить или заранее записаться не могут, поэтому прутся не свет ни заря, главное очередь создать и поскандалить
Что и требовалось доказать. Позвонить или заранее записаться не могут, поэтому прутся не свет ни заря, главное очередь создать и поскандалить
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Вы дурак?
У тебя зуб заболит, а талоны доступные через неделю. Ты что делать будешь?
22.11.2019 12:22 Filin
Как ты себе представляешь бабушку в 80 лет, которая плохо видит и слышит будет тыкать пальцами на кнопки?
Во-первых, это не только в Рубцовске, но и в Барнауле (да и думаю, везде)
Во-вторых, не все талоны выставляют на запись в интернет (далеко не все!) - поэтому если записаться в интернете не смог, но к врачу надо - иди в регистратуру занимай очередь до рассвета (или пытайся дозвониться, что крайне сложно - много таких желающих)
В-третьих, талоны в интернет выставляют или на сегодня или на день на две недели вперед. Причем выставляют в той же регистратуре, с началом её работы. То есть встаешь часов в 7, включаешь компьютер - и начинаешь люто жмякать кнопку "обновить", чтобы успеть взять талон вперед других желающих.
Не хватает специалистов. Через интернет, ты можешь записаться через неделю. Бывают ситуации когда нет возможности ждать
Во-первых, это не только в Рубцовске, но и в Барнауле (да и думаю, везде)
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Везде так
В 14-ой поликлинике Барнаула то же самое. Очередь к открытию за талонами к врачам. Может не с 4-х утра, но намного заранее приходят - это точно. Если подойти к открытию - с талоном пролетишь100%
По телефону утром не дозвониться в регистратуру. А после уже и талонов нет. По интернету к узким специалистам записи часто просто нет.
И вот вместо того, чтобы признать - да, врачей категорически не хватает, начинают осуждать бабушек.
По планам оптимизиции на помощь придут мигранты и уринотерапия