В рубцовской поликлинике рассказали об очередях на морозе

В рубцовской городской взрослой поликлинике № 3 прокомментировали amic.ru случаи с уличными очередями в регистратуру. В учреждении пояснили, что это происходит каждый день. В основном с самого утра здесь толкутся пенсионеры, так сказать, по старой памяти.

"Это происходит изо дня в день. И сколько бы мы им не говорили, что бессмысленно приходить так рано, тем более стоять на морозе, ничего не меняется. Всегда можно записаться к врачу по телефону, взять талон через интернет, но нет, стоят и мерзнут. Тамбур, кстати, всегда открыт, просто все жаждущие туда не помещаются", – ответили в приемной медицинского учреждения.

Поликлиника и регистратура работают с 8:00 утра, но уже в 7:50 начинается раздача талонов.

"Наши бабушки и дедушки до сих пор думают, что если они придут в четыре утра и будут первыми в очереди, то сразу возьмут талон. Но нет, многие уже записаны через интернет, например", – отметили в поликлинике.

Ранее в социальных сетях появилось видео огромной очереди в 30-градусный мороз у поликлиники в Рубцовске. Жители возмущались, что их не могут впустить даже в тамбур.