В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до нескольких дней

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал "Газете.Ru" о предложении сократить продолжительность новогодних выходных.

"Мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению", — разъяснил Нилов.

По его мнению, каждый выходной день накладывает определенную нагрузку на экономику страны.

Нилов также отметил, что можно угодить и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть. Для этого в трудовом российском законодательстве необходимо закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, но с обязательным сохранением имеющегося количества выходных дней.

Депутат подчеркнул, что сегодня 31 декабря нельзя назвать полноценным рабочим днем, поэтому целесообразнее объявить его выходным. Но и в этом случае есть минусы, поскольку тогда 30 декабря будет последним рабочим днем. "Скорее всего, часть работников возьмет его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда", — полагает Нилов.

Напомним, в России новогодние праздничные дни "сокращают" чуть ли не каждый год. Так, в 2018 году с таким предложением выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который считает, что длинные каникулы увеличивают показатели смертности. В 2017 году КПРФ сообщила, что к депутатам фракции поступает много обращений с требованием сократить новогодние каникулы.