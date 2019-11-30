В Барнауле 1 декабря перекроют площадь Сахарова для строительства новогоднего городка

В Барнауле 1 декабря начнут готовить к праздникам главную новогоднюю площадку города на площади Сахарова, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В связи с этим движение транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина ограничат в воскресенье в 08:00 часов утра. Открыть проезд планируют 17 января.

Также с 20 декабря по 20 января будет закрыт проезд к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21).

В день открытия районных елок, 28 декабря, ограничат проезд вблизи праздничных площадок Октябрьского и Ленинского районов. С 15 до 19 часов нельзя будет проехать по участку улицы Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского, с 17 до 19 часов — по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.

В администрации Барнаула разъяснили, каким образом будет организовано движение автобусов в этот период:

по маршруту №6 : улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Антона Петрова — разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской — улица Антона Петрова, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Антона Петрова — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Антона Петрова — разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской — улица Антона Петрова, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Антона Петрова — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту; по маршруту №24 : улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Юрина — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Юрина — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту; по маршруту №29 : улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Юрина — улица Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Малахова — улица Юрина — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту;

: улица Георгия Исакова — четная сторона улицы Островского — улица Юрина — улица Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: улица Малахова — улица Юрина — четная сторона улицы Островского — улица Георгия Исакова, далее по маршруту; по маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 движение будет организовано по улице Северо-Западной — проспекту Калинина — проспекту Космонавтов, далее и в обратном направлении по маршрутам.

Троллейбус №1 будет двигаться от остановки "Барнаульский зоопарк" до остановки "площадь Баварина" по маршруту, а в обратную сторону: проспект Ленина — улица Матросова — улица Юрина — улица Малахова — улица Сухэ-Батора — улица 50 лет СССР — улица Георгиева — остановка "Барнаульский зоопарк".