В Бийске семья из четырех человек чуть не погибла от отравления угарным газом

В Бийске чудом остались живы четыре человека, которые отравились угарным газом в ночь на воскресенье, 1 декабря, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В 05:41 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи об отравлении угарным газом семьи из четырех человек в частном доме по улице Крайней. Двое взрослых были осмотрены на месте, медицинской помощи не потребовалось, двое детей госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Наиболее вероятная причина случившегося – несвоевременно закрытая печная заслонка. Как и в других подобных случаях, в доме не было открытого горения, задымления и каких-либо внешних признаков возможной беды.

Напомним, в течение года в Алтайском крае было уже несколько случаев отравления угарным газом. Так, менее месяца назад в Бийске погибли пять человек, двое из которых дети.

В МЧС напоминают, что для человека угарный газ – сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород.

В ведомстве дали несколько советов, как предотвратить отравление угарным газом:

используйте только исправное оборудование, поскольку трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям;

позаботьтесь о хорошей вентиляции, поскольку в помещениях отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются используя газовые плиты;

не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;

автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

Симптомы отравления могут варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Однако должны насторожить следующие симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и слезящиеся глаза. При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести или вынести человека на свежий воздух. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна срочная госпитализация.