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Более 6,4 га парков Барнаула хотят вырубить под застройку

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Парк им. Ленина и зеленая зона на ул. Юрина размежеваны под капитальные здания. Это делает администрация
Барнаульские парки продолжают вырубать / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульские парки продолжают вырубать / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Парк им. Ленина на ул. Антона Петрова и зеленую зону на ул. Юрина застроят спорткомплексами. Два объекта Министерство спорта Алтайского края вынесло на утверждение градостроительного совета Барнаула, объяснив, что финансирование поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни". Под один из них потребуется вырубить 350 деревьев.

Заказчик с федеральными деньгами  

На градсовете 5 декабря 2019 года Минспорт представил эскизный проект спортивно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Антона Петрова, 221ж. Очевидно, что проект готовился давно. По данным кадастровой карты, земля парка уже имеет статус "Земли поселений (земли населенных пунктов). Спортивно-зрелищные здания, сооружения, комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами".

Разработчик эскиза "Альфа-проект" представил сооружение утилитарной архитектуры: коробка из сэндвич-панелей.

Участвовавший в обсуждении член градостроительного совета Алексей Квасов рассказал amic.ru, что большинство коллег были против предстоящей застройки в парке. Но заказчик упирал на то, что все законно, земля используется по назначению. Впрочем,  администрация города сетовала, что не хотят шума и народного гнева.

"Ставить типовые коробки вместо части парка недопустимо. Я голосовал против, – подчеркнул Квасов. – Пугает, что никто даже не пытается найти решения по тактичному размещению спорткомплекса в городе. Нам не предоставили расчетов, а нужен ли он на Антона Петрова. Ощущение, что у государства просто есть деньги, есть бизнесмен, который хочет освоить суммы и воткнуть самую дешевую коробку, и не важно куда и как".

Присутствовавший на градсовете архитектор Александр Деринг рассказал, что заказчику предложили переместить объект на соседнюю территорию – в жилой комплекс на углу А. Петрова и Малахова. Там уже есть заложенное капитальное здание спортивного клуба и его можно адаптировать под новые требования. Однако заказчика такой вариант не устроил.

"Я считаю, администрация должна изъять эту землю и вернуть в состав парка. А застройщику следует подыскать другой участок, соответствующий предлагаемой коробке", – подчеркнул Квасов.

Где еще хотят строить

На градсовет выносили еще один спортивный объект – такое же здание на ул. Юрина, 197. Площадь участка около 10 га. "Это тоже часть зеленой зоны, но строительство там не так критично. В этом месте уже мало деревьев, и если отнести здания ближе к ул. 2-й Северо-Западной, то урон будет минимальным", – отметил Квасов. Это предложение Минспорта градсовет одобрил.

"Рядом с участками парков, которые выбраны под застройку, есть пустыри. Да, по-хорошему, там нужно высаживать деревья, но я даже допускаю, что у администрации города на это нет денег. Строить надо там, где лысо. Например, на Власихинской, 160, есть пустырь, где спорткомплекс был бы уместен и для его строительства не нужно вырубать деревья. Рядом, кстати, планируют поликлинику. Здесь могла бы получиться территория здоровья. Уверен, таких участков в городе много", – продолжает Алексей Квасов.

Угрожающий размах

Барнаульский парк им. Ленина – один из самых пострадавших в результате застройки. От территории, которая была указана в генеральном плане города 1980 года, откусили 77%. И, похоже, процесс продолжается. Публичная кадастровая карта наглядно демонстрирует, что под застройку уже отдана вся его земля вдоль Антона Петрова. Всего 6,4 гектара.

Александр Деринг отметил, что градсовет проголосовал против работ в парке им. Ленина и советовал администрации города забрать эту землю. "Но наше решение носит рекомендательный характер. Это значит, что заказчик может продолжить работу по реализации проекта", – подчеркнул архитектор.

Между тем проблема вырубки немногочисленных барнаульских парков уже вылилась в общественный протест. Экологи и простые граждане требуют, чтобы оставшимся зеленым территориям присвоили статус, который бы защитил их от вырубки и строительства.

Минспорт предложил построить объект на территории парка после серии митингов за сквер на площади Сахарова. Напомним, правительство края предложило участок на углу ул. Молодежной и пр. Строителей под гостиницу Radisson. Инвестиции в объект должны были составить 2 млрд рублей.

Однако губернатор региона Виктор Томенко на экстренном заседании 2 ноября подчеркнул, что общественность не одобрила решение, сквер нужно сохранить, а для гостиницы подобрать другой участок.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

6.12.2019 16:20
- гость -

Деньги решают все...

6.12.2019 16:24
- гость -

Караван лает, а собака идёт.

6.12.2019 16:33
гость

Нет ну если объективно, то собрались делать обводные дороги, как раз чтобы вынести туда застройку, в том числе и административную, производственную, расширить город решить проблемы с пробками. Там и для гостиниц разных места роскошные. Если и дальше лепить муравейник в муравейнике город просто встанет.

О зелёных зонах? Вначале встанет а следом задохнётся.

6.12.2019 16:33
Володя

парк нормальный для людей сделайте, а коробки на пустырях ставьте, если руки чешутся деньги освоить. Благо их потом не долго разобрать и нормальное что-нибудь построить.

6.12.2019 16:35
- гость -

Судя по схеме расположения, где собираются строить парковой зоной назвать очень сложно. Там заросли кустарников с бомжами и кучей мусора.
Кустарники эти однозначно надо вырубать.
Но я то же был бы против бездарного дешманского проекта . Если что то строить то должно быть красиво.

6.12.2019 16:46
- гость -

[em]Разработчик эскиза "Альфа-проект" представил сооружение утилитарной архитектуры: коробка из сэндвич-панелей.[/em

браво!

6.12.2019 16:48
- гость -

Ну нету в Столице Мира ни нефти,ни газу,ни никелю,а чем-то приторговывать на безбедную старость нада!

6.12.2019 16:51
123

там же рядом с "Интерьер-мебелью" уже стоили один спортивный комплекс, который в итоге стал очередным магазином. И чё теперь снова?

6.12.2019 16:53
Змей

Обычно я против таких решений, но парк им. Ленина, можно наполовину застроить. Территории там очень много, её тяжело обслуживать и убирать, между деревьями устраивают свалки. Если там сделают квартал многоэтажек, то территория только преобразится. Я обеими руками за!

6.12.2019 16:55
- гость -

Ну наконец-то, а то уж думали, что "Изумрудным" все закончится! Главное вырубить, а прокуратуре потом расследовать!

6.12.2019 16:56
Змей

Заодно можно будет и улицу Георгиева пробить до улицы Антона Петрова, чтобы никто пробок на ул. Попова не устраивал.

6.12.2019 17:02
- гость -

6.12.2019 16:35
- гость -
Судя по схеме расположения, где собираются строить парковой зоной назвать очень сложно. Там заросли кустарников с бомжами и кучей мусора.
Кустарники эти однозначно надо вырубать.
Но я то же был бы против бездарного дешманского проекта . Если что то строить то должно быть красиво.
------------------------------------------------------
ОН ЖЕ:
.12.2019 16:53
Змей
Обычно я против таких решений, но парк им. Ленина, можно наполовину застроить. Территории там очень много, её тяжело обслуживать и убирать, между деревьями устраивают свалки. Если там сделают квартал многоэтажек, то территория только преобразится. Я обеими руками за!
------------------------------------------------------------
Понаехавшие змеи "за", а БАРНАУЛЬЦЫ ПРОТИВ!
Власти нарочно не убирают территорию, потом объявляют зоной бомжей и алкашей, чтобы обосновать очередную вырубку зелени и застройку.

6.12.2019 17:07
- гость -

Главное вырубить,

И чего там вырубать? Вы там пройдитесь как-нибудь от А-Петрова до Сулимы и посмотрите, что и как там растет.

6.12.2019 17:14
Елена

Вот и правильно. Скорее сдохнем от недостатка кислорода, зато спортивные и накаченные. Потомки нас будут проклинать почище Гитлера...

6.12.2019 17:19
- гость -

Почитать БАнкфакс и посмеяться,

Директор БГЭС поведал, что верит в законность воровских методов монополиста.
Василиади сказал: « Что касается ваших предположений о преступном сговоре энергетиков с УК/о взломе счетчиков/, то отмечу, что в нем нет никакого смысла после введения общедомового учета электроэнергии».

.Сам же ответил, как выгодно ему посылать сотрудников на взлом счетчиков: « При выявлении возможности свободного доступа к элементам, позволяющим влиять на работу прибора учета, будет сделан перерасчет платы за электроэнергию. Начисления будут произведены с даты выявления нарушения за период не более 3 месяцев, исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10.»

6.12.2019 17:20
гость

Однако заказчика такой вариант не устроил.

Минспорт ну и не нужен тогда Ваш очередной уродский комплекс, тем более секции за деньги. Разделите и постройте только на бумажке).

Сейчас эта территория больше пользы приносит, зимой горожане там на лыжах катаются, летом бегают.
Так не трогайте оставшиеся зеленые зоны, никакого толка в спорте нет, если город мёртвый без парков!

6.12.2019 17:21
- гость -


6.12.2019 16:53
Змей
Обычно я против таких решений, но парк им. Ленина, можно наполовину застроить. Территории там очень много, её тяжело обслуживать и убирать, между деревьями устраивают свалки.

Не надо, нет там свалок! Комфортная зона отдыха, по нынешнем временам, как делают "озеленение" вообще ШИКАРНАЯ.

6.12.2019 17:23
гость

Минспорт

два пустыря ул. Ускова - ул. Взлётная, с высокой плотностью населением, почему там не строите спорткомплекс, там люди жаловались, что далеко приходится детей возить на спортсекции.

6.12.2019 17:34
- гость -

решалы за пару квартир родину продадут.

6.12.2019 17:36
- гость -

Не быдлоте решать что можно, а что нет.

6.12.2019 17:37
гость


6.12.2019 17:07
- гость -
И чего там вырубать? Вы там пройдитесь как-нибудь от А-Петрова до Сулимы и посмотрите, что и как там растет.

Знаю, что там растёт, надо ухаживать за зелёными зонами, но у нас сознательно за ними не ухаживают. В этой зеленой зоне, огромная часть населения гуляет, как и парке Целинников.

6.12.2019 17:38
гость


6.12.2019 17:36
- гость -

Не быдлоте решать что можно, а что нет.


Ну а строят то для кого этот ненужный спорткомплекс? Для элитных детей?

6.12.2019 17:42
- гость -

17-36


Так тебя и не спрашивают. Не переживай.

6.12.2019 17:47
Дядька

Парк им. В.И. Ленина садили мы школьники, шк. 81Ю, 83 и приезжали даже с Южного не знаю какие школы.... Очень жаль, что вырубят

6.12.2019 17:49
гость

Что мешает Минстрою построить спорткомплекс на федеральные деньги, где ЖК Крылья и квартал 2033? И обустроить, озеленить территорию, рядом с будущим спорткомплексом.

6.12.2019 17:51
- гость -

Прям эпидемия какая то. Колорадские жуки атаковали город.

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