Отель Radisson в сквере на Сахарова строить не будут

Здание сетевого отеля Radisson в сквере на площади Сахарова строить не будут. Решение окончательное, заявил порталу amic.ru главный инвестор проекта Иван Лужаев.
Ранее он отмечал, что проект, возможно, уйдет в другой регион.
Кроме того, несколькими днями ранее, начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов высказался о том, что строить отель в центре Барнаула нельзя. Участок не предназначен под застройку, а кроме того, здесь проводятся все городские праздники.
"Место для строительства, с точки зрения комитета и администрации Барнаула, выбрано неудачно и его следует пересмотреть”, — подчеркнул он.
Комментарии
Раз сказали что не будут строить, значит будет с точностью наоборот.
Блин и как мы без Редиссона жить будем? Протухнет и обветшает туркластер, созданный выдающемся губером Карлиным((( Хана Нью Васюкам...
Поживем увидим.
И храма там ещё не хватает.
Нет веры этому инвестору! Почему молчит Томенко? Требуем официального ответа!
Все на митинг 4 ноября в 13.00. Площадь Жукова.
Ха-ха! Кому он это сказал? Больше похоже на обман, чтобы сбить протест. И тихой сапой принять нужное решение.
Господин Лужаев! не надо заниматься провокациями. Приходите на митинг, и скажите это людям. И Томенко с собой прихватите - пусть подтвердит, глядя в глаза горожанам.