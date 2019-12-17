Власти Алтая предложили сделать 31 декабря выходным днем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посоветовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем. Предложение прозвучало в понедельник, 16 декабря, на ежедневной планерке, пишет официальный сайт правительства республики.
"Хорохордин также сообщил, что часть регионов решили сделать 31 декабря выходным днем. В Республике Алтай работодателям рекомендуется последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря", – говорится в сообщении.
А вот в Алтайском крае отдыхать 31 декабря не собираются. У жителей на это "нет серьезного запроса", рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время большого интервью краевым СМИ.
"Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – пояснил Томенко.
Напомним, что 31 декабря выходным днем объявили в Республике Крым, Кировской, Томской, Свердловской, Ленинградской областях и ряде других регионов. Тем не менее Роструд недавно сообщил, что 31 декабря сделать выходным днем все-таки можно, для этого решение должен принять сам работодатель.
Комментарии
А я уже обрадовалась, прочитав заголовок...
Какой запрос от жителей алтайского края нужен Томенко?
Kimi, может люди с вилами у входа в голубой дом? Вот это бы был серьёзный запрос
У нас и так выходной работаем 21-го
Я Томенко в Инсте написала, а он видно свою же Инсту - не читает.
Амик, передайте, пожалуйста, запрос Томенко, чтобы сделал 31 декабря выходным днем.
Кто придумал работать на новый год?
31 декабря - это новый год!
Все уже готовятся, наряжаются, ездят по магазинам за последними покупками, кто-то едет в горный, кто-то с друзьями в баню, кто-то в другой город, в деревню.
31 декабря фактически нерабочий день.
Узаконьте этот факт, будьте добры.
Не надо.
Томенко просто флюгер. Куда царь укажет устами усов , то и делает.
Новый Год с 31 на 1е в 24-00, промолчите, умнее будете, журналист
17.12.2019 14:48
- гость -
Я Томенко в Инсте написала, а он видно свою же Инсту - не читает.
Вы бы слова губернатора прочитали. "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу." Ваш запрос в Инсту нельзя назвать серьёзным.
17.12.2019 15:02
- гость -
Что не так журналист сказал? Он правильно выразил суть вопроса- к празднованию нужно подготовиться. Это вы тупо приехали с работы и сели за стол. У вас скатерть-самобранка может.