Единороссы добились роста компенсаций на школьное питание малообеспеченным Рубцовска

Депутаты "Единой России" добились роста компенсации оплаты питания в школах для малообеспеченных. Сумма увеличится в два раза, сообщает пресс-служба партии.
"Мои коллеги подняли тему о том, что учащиеся из малообеспеченных семей не питаются в школах. Когда мы проанализировали ситуацию, выяснилось, что из тех 4 млн рублей, которые выделяет край, используется всего 1,7 млн. Это говорит о том, что сумма 4,85 руб. на ребенка крайне мала, чтобы накормить его, а у родителей нет возможности доплачивать", – рассказала руководитель фракции ЕР в горсовете Рубцовска Ирина Кох.
Единороссы предложили увеличить компенсации, чтобы у малообеспеченных семей была возможность пользоваться этой льготой. Коллеги-депутаты идею единогласно поддержали.
В 2020 году в бюджете города заложено 3,5 млн рублей на эту компенсацию. Столько же Рубцовску выделяет краевой бюджет. С учетом этих средств сумма увеличилась вдвое: почти 10 рублей на ребенка в день вместо 4,85, как было раньше.
Ранее с рекомендацией найти в местных бюджетах средства на питание детей из малообеспеченных семей обратился спикер краевого парламента, секретарь реготделения партии Александр Романенко.
Комментарии
Что про буллинг в камне не написали? По правам ребенка ещё и замять пыталась!
А у кого они, едросы, добивались? с кем боролись? наверно с навальным?
Сами от себя добивались, и добились. Наверное, с жадностью своей боролись? Это тяжелейшая внутренняя борьба, что уж тут говорить.
Люди с глубокими внутренними противоречиями
Такие деньжище людям дали, теперь объешься от пуза. Для таких категорий бесплатное питание должно быть, хотя бы в школе нормально питались дети. Позор едросам.