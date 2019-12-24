Журналистку ямальского телеканала уволили за вопрос Путину о губернаторе

Корреспондент московского бюро ГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская вынуждена была уволиться с телеканала после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 19 декабря. Как передает znak.com, предложение об отставке ей было сделано работодателем.
На встрече журналистов с главой государства Яровская задала Путину вопрос, касающийся строительства моста через реку Обь в рамках большого инфраструктурного проекта "Северный широтный ход". Начало стройки было положено еще весной прошлого года, но позже проект было решено заморозить из-за дороговизны. Однако ранее в регионе Яровской согласовали другой вопрос, а именно о перспективах развития железнодорожной магистрали.
Журналист решила спросить, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов делает для реализации этой стройки, которая в последнее время затормозилась.
"Может быть, пора подключить федеральную тяжелую артиллерию?" – спросила корреспондент у президента. Путин ответил, что проект важный.
Еще одной причиной увольнения называют публикацию в социальной сети, где женщина выложила фотографию Путина, подписав: "Не вижу ботокса и филеров. Выглядит на свои". Позже она удалила пост.
Власти ЯНАО отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию.
Комментарии
Пгелестно. ..
Молодец, настоящий журналист - использовала возможность для того чтобы задать вопрос, волнующий её, а не тот что утвердило её руководство.
предложение об отставке ей было сделано работодателем
То есть намекают, что работодателю сделал предложение губернатор? То есть губернатор использовал служебное положение? То есть есть признаки состава преступления? И это все намекают. А факты мы наверное не узнаем
Власти ЯНАО отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию.
Ясен пень по собственному... Иначе никак.
Вот и верь после этого людям,
Я ему отдалась при луне.
А он взял мои девичьи груди,
И узлом завязал на спине... ©
Еще одной причиной увольнения называют публикацию в социальной сети, где женщина выложила фотографию Путина, подписав: "Не вижу ботокса и филеров. Выглядит на свои". Позже она удалила пост.
Сказала не правду, за это и уволили, а мост тут не причем. Много чего обещали, но так и осталось на гумаге.
в регионе Яровской согласовали другой вопрос, а именно о перспективах развития железнодорожной магистрали.
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Не может этого быть! Там ведь каждый задаёт какой хочет вопрос, или нет?