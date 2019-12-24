Барнаульцам повысят тариф на водоотведение почти на четверть

Краевое управление по тарифам опубликовало решения об увеличении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения потребителям барнаульского водоканала.
Согласно принятым решениям, с 1 января размер платы останется на прежнем уровне. Рост тарифов произойдет с 1 июля.
Так, плата за воду поднимется на 78 копеек, достигнув 21,74 рубля. Рост оценивается примерно на уровне инфляции.
А вот тариф на водоотведение вырастет почти на четверть, достигнув 20,05 рубля. Сейчас он составляет 16,55 рубля.
Напомним, с 1 января не изменятся и расценки на электроэнергию. Их индексация произойдет 1 июля. Тарифы еще окончательно не утверждены, но правительство РФ уже установило предельный индекс их роста. В нашем регионе для населения он составит 4,7%.
Комментарии
вырастет почти на четверть
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А почему не в пять или десять раз? Этот народ всё же стерпит.
Можно а что раз.
уже была канализация 21,06. Затем скинули 4,5 руб, теперь возвращают
А почему только на 25%? Ведь НАТО у порога, требую повышения на 100%!
Пенсия на 6.6%, губернатор договорился с бизнесом , чтобы подняли ЗП после Нового года, бюджетникам обазобитилсь , что надо поднять тоже ЗП. И вот теперь начинает вступать в работу великий Уравнитель (Закон сохранения) ничто не от куда не берется и никуда не изчезает, а только переходит из одной формы в другую!
(Закон сохранения) ничто не от куда не берется и никуда не изчезает, а только переходит из одной формы в другую!
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Нет, в СССР этот закон не работал - всё было бесплатно и бралось из ниоткуда.
Нет, в СССР этот закон не работал - всё было бесплатно и бралось из ниоткуда.
гость, ехидство про СССР, чтобы вернулось в твой организма.
Нет, в СССР этот закон не работал - всё было бесплатно и бралось из ниоткуда.
это перестроичная иллюзия - а по факту все так называемо бесплатное бралось из общественных фондов потребления
24.12.2019 13:22
- гость -
"
все так называемо бесплатное бралось из общественных фондов потребления"
Ключевое слово - "общественных ". Т.е и нефтянику,и учителю, и депутату (кстати работали в основнй массе в Верховном Совете за командировочные, а не за за ЗП в 15 раз выше средней) и сторожу и чиновнику раздавалось. А теперть и кассы, и фонды у каждой социальной группы свои...
А теперть и кассы, и фонды у каждой социальной группы свои...
и фонды одной социальной группы наполняеет другая социальная группа...
Когда вы ПОДАВИТЕСЬ??????
Ну вот, пенсии еще не выплатили(повышенные на 600-700 руб. т.к
Основная масса получает 11-13 тыс.), а тарифы уже повышаются. Так где эе прибавка и рост благосостояния?