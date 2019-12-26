Депутат Госдумы Лоор учредил стипендию выпускнику школы искусств за возвращение в село

Депутат Государственной думы от Алтайского края Иван Лоор учредил именную стипендию выпускнику школы искусств в Тюменцевском районе.
Лоор будет платить выпускнику старейшей в Сибири школы, поступившему и обучающемуся в Алтайском государственном институте культуры, по пять тысяч рублей ежемесячно. Важное условие – он должен будет вернуться работать в район после окончания вуза.
Об этом он объявил на юбилее детской школы искусств в Тюменцевском районе. Эта школа работает уже 60 лет. Все начиналось с одного фортепиано и двух баянов. У истоков стоял заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почетный гражданин Тюменцевского района, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Валентин Власов.
Комментарии
Со своей зарплаты будет платить? А может он из бюджета решил поддержать сына какого-то дружка?
Да, какая разница,главное чтоб сработало. А то пополучает студент стипендию в течение обучения, а потом не поедет на село. Так как дальнейших перспектив на селе пока нет(((
Респект Ивану Ивановичу! Очень интересно и не дорого! Может кто примеру последует!!!