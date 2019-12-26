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Хирург, строитель, учитель. В России появился календарь вымирающих профессий на 2020-й

, ИА "Амител"
Каким специалистам скоро могут найти замену
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Календарь вымирания современных профессий составили в России на 2020 год. Его создатели – образовательный проект SkillFactory – включили в список около 50 специальностей, которые очень скоро перестанут существовать, пишет Lenta.ru

Авторы поставили на даты профессиональных праздников, но только в эти дни они предлагают отмечать их исчезновение. "Праздники многих профессий скоро превратятся в поминки, так что 2020 – самое время подумать о переквалификации", – говорится на сайте календаря.

В список попали такие профессии, как журналист, лектор, консьерж, эсэмэмщик, бармен, пилот, таксист, метеоролог, дрессировщик, медсестра, официант, библиотекарь, копирайтер, эколог, хирург, инспектор ДПС, строитель, машинист, дизайнер, турагент, переводчик, фермер, учитель, повар, фитнес-тренер, бухгалтер, экономист, юрист, Дед Мороз, работник ЗАГСа и другие. 

В календаре даже есть объяснение, почему исчезнут профессии. К примеру, барменов, хирургов, медсестер и строителей заменят роботы, журналистов – нейросети, экскурсоводов – аудио- и видеогиды, таксистов – беспилотные авто, фермеров – робототехника, фитнес-тренеров – виртуальный инструктор, поваров – искусственный интеллект, работников ЗАГСа – электронная регистрация, а Деда Мороза – герои мультфильмов и виртуальные праздники.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

26.12.2019 12:31
- гость -

Какие идиоты составляют эти списки

26.12.2019 12:42
Гость

Полный бред. Разве что лет через двести

26.12.2019 12:46
- гость -

Какие роботы. Сегодня водитель трамвая переводит стрелку ломиком. Снег убирать кроме как языком балаболы не чем.

26.12.2019 12:53
- гость -

Хирурга роботы? А почему не чиновников? Все равно нихрена не делают.

26.12.2019 13:08
- гость -

Роботом-хирургом будет управлять человек

26.12.2019 13:14
- гость -

Список 19-летние девчушки с ОВЗ составляли? Ну да, ОВЗ - это модно!

26.12.2019 13:44
гость

Каким нужно обладать УМОМ, чтобы такое в голову пришло.

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