Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать спальные районы и центр по короткому пути. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Когда начнут строить?
"Вчера было заседание проектного офиса, на котором мы попросили администрацию города предоставить все документы, существующие по туннелю. Нужно понимать, сколько требуется денег на подготовительные работы, согласовать с РЖД. Уже в этом году мы приступили к разработке. При реконструкции железнодорожного вокзала и площади рядом с ним в 2020 году коридоры под строительство туннеля уже предусмотрены", – сказал Александр Дементьев.
По его словам, без проекта сложно говорить, когда конкретно будет построен туннель. Речь может идти о двух или четырех миллиардах рублей. Они могут быть выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта БКАД, где с этого года предусмотрены капиталоемкие работы. Но как заключил министр, власти не отказываются от этого амбициозного проекта и рассчитывают его реализовать.
Что известно о туннеле?
Отметим, что строительство туннеля включено в генплан Барнаула до 2036 года. Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.
Туннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать туннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.
Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский "Гипрокоммундортранс". Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам туннель, который обойдется в миллиард рублей.
Комментарии
Очистите 2 Строительную от снега. Это копейки и разгрузка пробки от моста Павловского. Стратегии.
Сколько у нас уже проектов заказывали на расширение Горбатого моста 3, 5, 7? А сделано ровным счетом ноль. И тут так же ситуация. Спишут деньги на очередной проект и сказки конец.
27.12.2019 06:10
- гость -
Да ладно. Чем она поможет в снижении пробки? Если с нее на узенькую Юрина выезжаешь... Вы на 2й Строительной живете скорее всего...