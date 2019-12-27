Обратный отсчет: почему важно успеть купить автомобиль до конца 2019 года

Бренд Haval от компании Great Wall Motors добился значительных успехов на российском рынке. Со своим кроссовером F7 он выдержал многие, подчас суровые, испытания нашей страны и завоевал признание даже очень привередливых автовладельцев.
Благодаря Haval о китайском автопроме заговорили с удивлением и почтением. Ушли в прошлое старые двигатели, устаревшие механические коробки передач с нечетким механизмом переключения. Забыты серьезные проблемы с эргономикой, жесткий пластик в салоне с ужасным запахом.
Haval F7 – это современный турбомотор собственной разработки, до 190 л.с. под капотом, послушная автоматическая коробка передач. Это комфортный, просторный салон с панорамной крышей, с шикарной отделкой и удобными органами управления на своих местах. Haval подготовлен для любой дороги: хозяину гарантирована уверенность в городских просторах, на трассе, а также при полном бездорожье.
Высокий спрос на свою новинку, уже претендующую на роль легенды, бренд Haval подогревает специальными предложениями.
Так, до 31 декабря 2019 года при покупке автомобиля Haval F7 в официальном дилерском центре "БарнаулМоторс" можно сэкономить:
– до 120 тысяч рублей при приобретении в кредит;
– до 180 тысяч рублей при покупке в трейд-ин;
– при приобретении нового автомобиля в кредит и в трейд-ин выгода может составить до 300 000 рублей;
– у приверженных бренду клиентов есть возможность получить дополнительную скидку до 20 000 рублей при обмене своего автомобиля от Great Wall или Haval на новый Haval F7 по программе трейд-ин.
Официальный дилер Havel в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98
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Комментарии
За сколько лет он превратится в ископаемое?
27.12.2019 11:45
- гость -
В Ваших словах чувствуется обидная ирония.
Что?! Опять?! За два дня до Нового года вляпаться в уг? Нет уж, увольте!