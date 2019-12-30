Алтайские полицейские изъяли 19 тысяч литров опасного алкоголя

За 12 дней стражи правопорядка Алтайского края конфисковали 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 250 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Проверки организованы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь – табак", которое проходило с 9 по 20 декабря. Согласно результатам экспертиз, часть изъятой алкогольной продукции была смертельно опасной.
По итогам акции возбуждены 12 уголовных и 132 административных дела.
Наиболее крупную партию спиртосодержащей продукции нашли в селе Староалейском Третьяковского района. Там полицейские изъяли 5,5 литра жидкости на основе этилового спирта.
32 тысячи пачек сигарет без маркировки в соответствии с законодательством РФ изъяли в одном из павильонов райцентра Волчихинского района. На всей продукции отсутствовали акцизы.
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