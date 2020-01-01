Утром 1 января в Барнауле прошла пробежка против пьянства

"Трезвая пробежка" прошла утром 1 января в Барнауле. Она стартовала в 10:00. Главная цель мероприятия, организованного Молодежным отделом Барнаульской епархии, – показать, что Новый год следует встречать без злоупотребления спиртным.
Началась пробежка возле Александро-Невского Собора на ул. Антона Петрова, 211 и продлилась почти час. Участники акции в общей сложности преодолели 2 километра. Во время пробежки они делали остановки для разминки.
Отметим, что мероприятие уже стало традиционным. Ровно год назад в то же время и в том же месте стартовал аналогичный забег.
Комментарии
а почему фотка из прошлого?
Старт должен был быть от политеховской часовни Св.Татианы, а не с А.Петрова
Амител после новогодней ночи неалё
1.01.2020 11:29
- гость -
Амител после новогодней ночи неалё
Амител хотя бы новости старается опубликовывать) А вот кто бежал утром 1 января! - точно неалё)) Всех, кто алё) - с Новым годом!!!
Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?' (с) Антон Павлович Чехов