Когда школьники Алтайского края будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году школьники будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 25 мая по 16 июня, согласно приказу Минпросвещения.
25 мая – это день экзаменов по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
Через три дня – 28 мая – пройдет экзамен по русскому языку, а вот математику будут сдавать 1 июня. ЕГЭ по истории и физике в 2020 году выпадает на 4 июня, по обществознанию и химии – на 8 июня, а по биологии и иностранным языкам (кроме устной части) – на 1 июня. Устную часть экзамена по иностранному языку выпускники будут сдавать два дня – 15 и 16 июня.
До 1 февраля включительно школьники должны определиться с предметами, которые планируют сдавать, и подать заявление.
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