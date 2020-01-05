То пожары, то потопы: в Красноярском крае из-за теплой погоды поднялся уровень воды

Уровень воды в реках возле поселков Стрелка и Абалаково в Красноярском крае заметно поднялся, сообщил замначальника регионального ГУ МЧС Роман Ветчинников. По его словам, причиной этого стала аномально теплая погода, которая установилась в регионе.
"Из-за аномально теплой погоды при формировании кромки ледостава на реке Енисей произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково. В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в реку Енисей, перелита часть дороги по одной из улиц поселка, затруднен переезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам", — рассказал Ветчинников.
При этом он подчеркнул, что силами МЧС организована перевозка жителей на транспорте повышенной проходимости.
На месте находятся спасатели, а на гидропостах проводят постоянный мониторинг уровня воды, пояснил Ветчинников. В настоящий момент подтопленных домов и участков нет, а до критической отметки остается еще около метра.
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