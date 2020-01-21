Приставы не могут вернуть детей сибирячке. Их забрал отец

Жительница Иркутска развелась с мужем и выиграла суд, согласно которому дети должны находиться с ней, но отец забрал мальчиков 6 и 13 лет, после чего отказался пускать в свой дом приставов.

Как сообщает издание "Такие дела", женщина полгода добивается исполнения судебного решения, но за это время ей удалось забрать только младшего мальчика, да и то своими силами – попросила знакомых помочь ей, и они подкараулили ребенка у подъезда.

После этого помощников задержали. Отец ребенка написал заявление о похищении, избиении и ограблении.

По словам женщины, перед этим она обращалась во все возможные инстанции, но никто не мог против воли бывшего ее мужа забрать у него детей.

Горожанка утверждает, что развелась с мужем из-за вспышек агрессии. Сначала поднимал руку на нее, а потом и за детей взялся, рассказывает бывшая супруга.

Женщина поняла, что жизнь и здоровье под угрозой, и решила скрыться. Но куда бы она не уезжала, мужчина находил ее.

После закончившейся судебной тяжбы она надеялась, что судебное решение о том, что дети должны быть с ней, остановит экс-мужа, но ошиблась.

Старшего ребенка он подкараулил на даче, а младшего в игральной комнате. Он даже пытался подставить бывшую жену, чтобы ее лишили родительских прав, заявила гражданка.

По ее словам, он на глазах руководителя кризисного центра для женщин "Мария" Натальи Кузнецовой расцарапал лицо ребенку и заставил на камеру сказать, что это сделала мать.

"У нас на глазах Денис расцарапал ногтями лицо мальчику. Денис включил камеру на телефоне и стал задавать Диме вопросы. Тот указал на нас с Леной и сказал: “Тетенька меня ругала матом, а мама била”, — рассказала жительница Иркутска.

После этого она настояла, чтобы у нее из-под ногтей взяли смывы на исследование. Его результаты подтвердили, что она не царапала сына, утверждает женщина.

Бывшие супруги продолжают судиться по нескольким взаимным обвинениям. Но главное для женщины решение суда до сих пор не исполнено – ее старший сын до сих пор живет с отцом.

Мужчина разговаривать с журналистами отказался и запретил публиковать свои персональные данные.