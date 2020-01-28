Китайским туристам закрыли въезд в Россию

Китайским туристам запретили въезжать в Россию. Об этом сообщают в Российском союзе туриндустрии.

27 января стал последним днем приема организованных групп туристов из Поднебесной. Уточняется, что китайских путешественников, уже находящихся на территории России, не будут принуждать к досрочному отъезду на родину.

Накануне, 27 января, российская авиакомпания "Уральские авиалинии" на неопределенный срок прекратила полеты на остров Хайнань, который очень популярен среди российских туристов.

Напомним, что на сегодня зафиксировано 106 смертей от нового типа коронавируса. Первая вспышка эпидемии произошла в китайском городе Ухане и за считанные недели распространилась на Японию, Южную Корею, Таиланд, Германию, США и другие страны.