Число жертв нового коронавируса перевалило за сотню

Число жертв нового типа коронавируса достигло 106 человек. 100 из них жили в эпицентре вспышки эпидемии – провинции Хубэй. В столице провинции – городе Ухане – умерли 85 человек, сообщает РИА "Новости".

Общее число зараженных, по последним данным, составляет 2714 человек. С момента вспышки заболевания и до сегодняшнего дня выздоровели 47 человек.

Как уже сообщал amic.ru, о пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце декабря 2019 года. Эпицентром назвали город Ухань в провинции Хубэй. Специалисты выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вероятнее всего, заболевание стало распространяться с местного рынка.

Кроме того, вирус схож с коронавирусом из организма летучих мышей.