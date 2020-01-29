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Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России

, ИА "Амител"
Осталось меньше месяца
Фото: Znaj.ua

Фото: Znaj.ua

Новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Об этом рассказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.

По данным "Фармацевтического вестника", риск появления вируса в России весьма высок. На то несколько причин. Это передача заболевания воздушно-капельным путем, возникновение все новых случаев заболевания в китайских провинциях, которые граничат с Россией, высокая активность миграции между двумя странами.

По последним данным, от нового коронавируса 2019-nCoV на данный момент погиб 131 человек. По заявлениям Роспотребнадзора, в России заболевших не зарегистрировано.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 10:38
- гость -

Да наверняка уже проник.
Кто-то где-то кашляет.
Где тесты на этот вирус? Как отличить от гриппа, орз, орви?

29.01.2020 10:41
- гость -

Ни как

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