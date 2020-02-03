Число жертв коронавируса в Китае перевалило за 360 человек

По данным на утро 3 февраля, в Китае от вспышки коронавирусной инфекции умер 361 человек. Еще одной жертвой стал гражданин Филиппин. Об этом сообщает издание CGTN.
Смертность из-за коронавируса 2019-nCoV превысила количество жертв от атипичной пневмонии, которая с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года унесла жизни 349 человек.
На данный момент только в Китае коронавирусом заражены не менее 17 тысяч человек. В других странах количество заболеваний превысило 150 человек. Успешно излечились от инфекции 480 человек.
Как уже писал amic.ru, 31 января стало известно о двух случаях заболевания коронавирусом на территории России. Оба заболевших – граждане Китая. Сейчас Россия ограничила авиасообщение с Поднебесной, а также отменила железнодорожные рейсы и перестала пускать китайских граждан в страну без туристических виз.
Комментарии
В Китае это ещё не так страшно, у них и уровень медицины другой и больницы они за десять дней строят. Вот когда эта зараза доберётся до России будет веселее.
А что будет в России?
В России будет эпидемия ОРЗ и ОРВИ, а умирать будут от сердечной недостаточности и от пневмонии (но не от короновируса)
Интересно, а в Вашей поликлинике по месту жительства способны поставить диагноз "2019-nCoV"?
Да было бы куда кровь на анализ на вирус отправить. В Н-ск?
Оооо, да хорош уже блажить то! Если не о чем писать, то и не надо надсаживаться.
Пока как-то не очень статистика, выживаемость около 57% Надеюсь, китайцы научатся лечить эту заразу, и соотношение выздоровевших к умершим станет выше.