Число жертв коронавируса в Китае перевалило за 360 человек

По данным на утро 3 февраля, в Китае от вспышки коронавирусной инфекции умер 361 человек. Еще одной жертвой стал гражданин Филиппин. Об этом сообщает издание CGTN.

Смертность из-за коронавируса 2019-nCoV превысила количество жертв от атипичной пневмонии, которая с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года унесла жизни 349 человек.

На данный момент только в Китае коронавирусом заражены не менее 17 тысяч человек. В других странах количество заболеваний превысило 150 человек. Успешно излечились от инфекции 480 человек.

Как уже писал amic.ru, 31 января стало известно о двух случаях заболевания коронавирусом на территории России. Оба заболевших – граждане Китая. Сейчас Россия ограничила авиасообщение с Поднебесной, а также отменила железнодорожные рейсы и перестала пускать китайских граждан в страну без туристических виз.