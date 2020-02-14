Женщина, прикинувшаяся ясновидящей, украла 600 тысяч у барнаульской пенсионерки

Сотрудники МВД Барнаула устанавливают личность подозреваемой в хищении 600 тысяч рублей у местной жительницы под предлогом снятия порчи, передает официальный сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сообщается, что в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 56-летняя горожанка. Как рассказала женщина, она впустила в квартиру незнакомку, которой якобы понадобилась пишущая ручка. Войдя в квартиру, мошенница заявила, что в жилище очень плохая энергетика, а затем убедила хозяйку, что на ней порча.

Как заявила потерпевшая, она даже не заметила, как попала под психологическое воздействие незнакомки и отдала все имеющиеся деньги, которые горожанка откладывала на свадьбу сына.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Стражи порядка призывают не открывать дверь незнакомцам, и просят предупредить пожилых родственников о возможной опасности.