Женщина, прикинувшаяся ясновидящей, украла 600 тысяч у барнаульской пенсионерки

Сотрудники МВД Барнаула устанавливают личность подозреваемой в хищении 600 тысяч рублей у местной жительницы под предлогом снятия порчи, передает официальный сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сообщается, что в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 56-летняя горожанка. Как рассказала женщина, она впустила в квартиру незнакомку, которой якобы понадобилась пишущая ручка. Войдя в квартиру, мошенница заявила, что в жилище очень плохая энергетика, а затем убедила хозяйку, что на ней порча.
Как заявила потерпевшая, она даже не заметила, как попала под психологическое воздействие незнакомки и отдала все имеющиеся деньги, которые горожанка откладывала на свадьбу сына.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Стражи порядка призывают не открывать дверь незнакомцам, и просят предупредить пожилых родственников о возможной опасности.
Комментарии
1. Правильно писать не женщина, прикинувшаяся ясновидящей, а цыганка.
2. А еще говорят что пенсионеры бедные....
А военного, ушедшего на пенсию в 40 - тоже пенсионером называть будете.
У вас "пенсионер" звучит, как бабушка, что за молодняк понабрали в редакцию? Если для них 56 женщина - бабуля. Им хоть 18-то есть?
в данном случае слово пенсионерка означает не возраст, а то что женщина на пенсии
...К тому же один человек хотел передать ей крупную сумму денег! Осталось только выяснить - КТО!?