Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу

Фото: из сети Интернет
Домашние питомцы, которые радуются каждой минуте, проведённой с вами, – это не про котов. Они, конечно, вас любят, но по-своему. Привыкшие к тому, что хозяин часто уходит с утра на работу, коты не готовы делить с кем-то целый день свою территорию. От того на их мордочках проступает очаровательное недовольство.
Комментарии
На мордочках явные признаки полного озверения от карантина.
Если возможно, сделайте это сейчас и обратитесь к другим людям. Это коллективная работа магов. Возможно ли обратиться к вам с темой- Управление Намерением-Гуманная эвтаназия животных?
Тема Управление Намерением.
Просьба повлиять на ситуацию. Гуманная эвтаназия животных намерением, чтобы произошли положительные изменения и использовались самые надежные современные препараты.
Просьба сделать это, когда прочитаете. Просто Пожелайте чтобы во всем мире это происходило гуманно, без боли и страха,с использованием самых лучших препаратов! Если вы знаете, какие либо техники, то используйте пожалуйста любую из них, для того чтобы повлиять на эту ситуацию.
Большое спасибо за помощь!
Да подождите вы!?
Воскресенье, утро, а вы про работу уже?
До вечера подождите.