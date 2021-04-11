Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу

Фото: из сети Интернет

Домашние питомцы, которые радуются каждой минуте, проведённой с вами, – это не про котов. Они, конечно, вас любят, но по-своему. Привыкшие к тому, что хозяин часто уходит с утра на работу, коты не готовы делить с кем-то целый день свою территорию. От того на их мордочках проступает очаровательное недовольство.