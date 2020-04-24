В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус

В Алтайском крае скончался первый человек, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал "Толк".
Умер мужчина из села Логовское Первомайского района. У него была почечная недостаточность. По имеющейся информации, он заразился от супруги, которая работает в горбольнице № 5 Барнаула на приеме и выдаче одежды. Саму женщину выписали 23 апреля.
На 24 апреля в крае зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19. По последним данным, выздоровели и выписаны из больницы 18 человек.
В настоящее время ожидается информация из лаборатории краевого Роспотребнадзора, которая проводит повторное исследование первоначально положительных результатов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе.
Комментарии
Чо там, амиковские комментаторы уже успели накидать женщине угрожающих сообщений просто за то, что она заразилась?
соболезнования родным.
умер и умер.
все мы смертны.
хотя- его смерть связана:
а) с почечной недостаточностью
б)с короновирусом
в)из за жены,которая с одеждой
новость мольдоване составляли?
24.04.2020 14:14
Евгени
Ждём пока одна кашолка отпишется
Так он от коронавируса умер или от почечной недостаточности?
А если бы эта женщина которая работала в больнице по выдачи одежды была снабжена соответствующими средствами защиты, то вероятность ее заражения была бы нулю. Вопрос? КТО ВИНОВАТ? она? что там работала? Так вот где эта настоящая кашолка которая допускает опасность заражения сотрудников больницы и медперсонала? Такая же кашолка сидит в Змеиногорске и рассказывает что сотрудники больницы, врачи в свободное время развлекают себя фотографиями в обмотках. Будут меры? или будем защищать опять?
Соболезнование.
Умер от почечной? Вирус, что мы боялись.
он заразился от супруги, которая работает в горбольнице № 5 Барнаула на приеме и выдаче одежды.
Как это персональные данные просочились в СМИ?
Дык, не было бы почечной недостаточности, и болел бы бессимптомно.
24.04.2020 14:31
- гость - виноват тот, кто отчитывался, что в Алтайском крае все готово к борьбе в вирусом...в результате мы оказались среди субъектов федерации, в которых нет средств защиты, даже в медицинских учреждениях и которые их и не требовали.
США выделили 484 млрд.$ малому бизнесу и больницам.
И до этого 3! триллиона $ на борьбу с вирусом и поддержку граждан всех!не только беременных,пострадавших или белых- всех!
знаки препинания мои.
,,из болгарских новостей".
24.04.2020 14:34
- гость -
Поддерживаю! СМИ надо аккуратнее быть с подобной информацией.
есть резульаты С М Э ?? или так бабки в транвае обсуждали ??
24.04.2020 14:34
- гость -
Строго говоря, это не персональные данные. Но определить по ним, что именно это за человек - не составляет никакого труда, конечно.
> 24.04.2020 14:49
> - гость -
>
> Поддерживаю! СМИ надо аккуратнее быть с подобной информацией.
СМИ деньги зарабатывает.
Озвучьте список заболеваний у мужчины и возраст. Уважаемый АМИК пожалуйста.
если бы не коронавирус он бы со своими сопутствующими заболеваниями пожил бы.
24.04.2020 14:14
Евгений
Чо там, амиковские комментаторы уже успели накидать женщине угрожающих сообщений просто за то, что она заразилась?
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Нарочно увязывают преступников, которые завезли в край инфекцию, не держали карантин, заразили невинных людей; и женщину, которая пострадала на трудовом посту из-за халатности чиновников, не обеспечивающих средствами защиты.
24.04.2020 14:31
- гость -
Огорчу вас, бесполезняк одевать противочумные комбезы и респираторы, 100% врачей в них заражены.
Поэтому не виноват тут ни кто, вирус сволочь всех перехитрит.
Соболезнования
Всем заболевшим здоровья, вирус уже исчезни.
Все мы люди смертны!!! Огромное уважение и НИЗКИЙ поклон медикам,которые лечат от этой заразы!!! Я считаю их героями и нужно прировнять к ветеранам ВОВ!!!
Следующий на очереди свинной клещь кюви 20. Смертность от него будет в сто раз меньше чем от обычного клеща только при этом закроют все границы, все будут сидеть дома. Все литальные исходы от любых болезней, в том числе и по старости будут приписываться новой болезни. Потом будет камар смертонос, кошка - чумка, сосед-зомбак2021, крот-поветун, черное рукопожатие.
24.04.2020 17:11
Серж
Можно уже полноценную ММОРПГ делать по вашему комменту, типа сталкера )))
Вирус чумы свиней уже бродит по Европе.
24.04.2020 15:55
- гость -
24.04.2020 14:31
- гость -
Огорчу вас, бесполезняк одевать противочумные комбезы и респираторы, 100% врачей в них заражены.
Поэтому не виноват тут ни кто, вирус сволочь всех перехитрит.
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Огорчу вас, не 100% врачей заражены.
Я умею мониторить новости из различных источников. Так вот, заражаются врачи, которые находятся длительное время в самом очаге, получают большую дозу..
Если бы защитные средства не имели смысла, то их бы нигде не использовали. Но почему-то во всём мире медики в защите, а у нас в крае - нет.
Случилось то, о чем писали многие комментаторы.
Путешественники завезли инфекцию, не соблюдали карантин, заразили ни в чем не повинных людей. Сами перенесли в легкой форме, а человек умер.