В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус

В Алтайском крае скончался первый человек, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал "Толк".

Умер мужчина из села Логовское Первомайского района. У него была почечная недостаточность. По имеющейся информации, он заразился от супруги, которая работает в горбольнице № 5 Барнаула на приеме и выдаче одежды. Саму женщину выписали 23 апреля.

На 24 апреля в крае зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19. По последним данным, выздоровели и выписаны из больницы 18 человек.

В настоящее время ожидается информация из лаборатории краевого Роспотребнадзора, которая проводит повторное исследование первоначально положительных результатов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе.